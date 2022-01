Central: se pincha Vecchio y lo pincharán a Komar

La semana promete ser intensa. Arrancará a todas luces. Emiliano Vecchio será inoculado este lunes contra el Covid para encolumnarse con los compañeros del plantel de Central y no sufrir ningún tipo de inconveniente de cara al inicio de la Copa de la Liga Profesional, ya que la AFA instó a la vacunación de los futbolistas e integrantes de las instituciones. El capitán tiene turno para aplicarse la primera dosis. Mientras que otro que podrá sufrir en esta jornada misma un pinchazo, pero legal, es Juan Cruz Komar . Talleres espera que el canalla presente una propuesta superadora a las formuladas para cerrar esta gestión de una vez. Sobre todo porque en Córdoba tienen en claro que esta operación ya se tornó delicada y promete un futuro cercano más empantanado. Es que la dirigencia albiazul no andará con más vueltas . O se hace la transacción o recurrirán a la justicia para poner en órbita al defensor , quien por cuestiones contractuales está faltando a sus obligaciones de entrenar con el equipo tallarín debido a que decidió dejar la serrana ciudad sin la habilitante autorización para venirse a sus pagos en pos de firmar en Arroyito.

No obstante, lo saliente es que el enganche de Arroyito hará lo que corresponde ante la pandemia, que no cede y cobra cada día más infectados y genera víctimas fatales. Cabe destacar que hace días las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino fueron notificadas tras la reunión del comité ejecutivo que todos los futbolistas e integrantes de los planteles profesionales deberían estar vacunados con, por lo menos, dos dosis contra el coronavirus. Es que de no hacerlo o no contar con el esquema solicitado no podrían acceder a los estadios para las competencias oficiales.

Vecchio acató la orden luego de dialogar además con los directivos centralistas y marcó la cancha al afirmar en su cuenta de Instagram: “Central está por encima de todos y de todo, el amor por este club está por encima de mi ideología. Vamos todos juntos por este sueño hermoso. Vamos Central”, escribió el hábil jugador de 33 años. Este lunes tiene programado vacunarse.

6t.jpg En capilla. Juan Cruz Komar se fue de Córdoba y Talleres no dejará este tema así nomás.

En Córdoba esperan por Komar

A Talleres se le está agotando la paciencia. También la diplomacia. La dirigencia espera un gesto noble de Juan Cruz Komar a la brevedad. Desea que cumpla con el acuerdo que sellaron en su momento y se presente nuevamente a entrenar, por más que tenga el anhelo de jugar en Central en la campaña que se avecina. El Matador aguarda además que este lunes llegue la nueva propuesta canalla como para poder sentarse a negociar sin más preámbulos ni intermediarios. Caso contrario no dudará en recurrir a la justicia para que el zaguero central regrese a Córdoba y acate lo que firmó hace tiempo con raciocinio.

Si bien la T cerró en la jornada dominical el flamante contrato con Ramiro González, quien se unirá al grupo para suplir a Komar hasta diciembre de 2023, también es verdad que Andrés Fassi no está decidido desprenderse así nomás del jugador rosarino porque eso representará comprometer los intereses patrimoniales del club.

La intención del presidente albiazul es ahora vender al zaguero central. Pero a un precio que considera razonable para su institución y mercado. ¿Cuánto pide? Poco más de un millón y medio de dólares. Quiere dinero como para además llevar más tranquilidad a su equilibrada economía deportiva e institucional.

Por eso es que si este lunes Central envía la nueva alternativa, al menos es la idea de la directiva de Arroyito, y no llega a seducir a sus pares cordobeses es casi un hecho que Komar terminará siendo intimado porque al haber dejado Córdoba no hizo más que faltar a sus obligaciones pautadas de antemano. Luego será otra historia si logra destrabar el conflicto y saber bien dónde terminará jugando en el torneo que arrancará la segunda semana de febrero.

Central hará un nuevo intento

La directiva canalla diseñó una nueva estrategia para presentarle a Talleres. Ovación constató que este mismo lunes buscarán dar un paso hacia adelante en pos de llegar a un acuerdo por los servicios de Juan Cruz Komar. La misión continúa siendo sensible y con pronóstico reservado porque la tesorería auriazul no está como para tirar manteca al techo como en épocas no tan lejanas. A eso hay que agregarle que el Matador no se inmutará solo con porcentajes de jugadores o poco dinero sobre la mesa. Pretende vender bien a quien fue hasta el certamen pasado su capitán. Por lo tanto, en Arroyito siguen en la firme intención de contar con el rosarino de 25 años, pese a que las tratativas no vienen siendo productivas. Mientras tanto, Cristian González monitorea de manera pasiva esta novela porque tiene en claro que por más que el futbolista tenga el sueño de ponerse la casaca auriazul, antes la T deberá dar el visto bueno.