Central: Russo está ante una decisión importante en el medio

El partido con Belgrano dejó secuelas en Central en el rubro lesiones, que no hicieron otra cosa más que complejizar el trabajo de Miguel Ángel Russo de cara al choque del próximo miércoles por Copa Argentina, ante Chaco For Ever. La baja de Damián Martínez seguramente será suplida por Ismael Cortez, pero la de Francis Mac Allister es lo que por estos días más hace pensar al entrenador canalla, quien espera por la plena recuperación de Kevin Ortiz. Pero el retorno del juvenil al equipo podría traer aparejada algún movimiento más. Sería demasiado sencillo para Russo incluir a Ortiz por Mac Allister, pero hay un par de cuestiones que ameritan un análisis un poco más profundo. El primero es que Ortiz y Agustín Toledo jamás jugaron juntos, y el otro, no menos importante, es que la conformación del doble cinco entregará un pantallazo sobre qué tipo de partido querrá jugar Central frente a Chaco For Ever.