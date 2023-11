Central: Russo espera por Mallo para el partido ante River

Facundo Mallo se lesionó en el partido ante Instituto y de ahí no volvió a jugar. Estuvo ausente contra Argentinos y Barracas.

Como ocurrió la semana pasada, Facundo Mallo está en el centro de la escena en lo que tiene que ver con las especulaciones sobre su presencia o no el partido del sábado ante River. Miguel Angel Russo fue contundente en la conferencia de prensa tras el empate frente a Barracas Central cuando dijo que uruguayo iba a comenzar a trabajar de manera normal, por eso las expectativas de que el defensor pueda jugar se potenciaron. Y para alimentar esa ilusión de los hinchas vale el recuerdo de lo que fue la vuelta al equipo para jugar el clásico después del desgarro que había sufrido contra Colón. Es una situación similar la que se da ahora, de cara a River.

Mallo2SSM.jpg Mallo tuvo un antecedente similar y tras un desgarro, a los 15 días volvió. Fue en el triunfo de Central en el clásico. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Ahora, si aquella vez, con apenas 15 días entre un partido y otro (de Colón a Newell’s), pudo jugar, no hay forma de que los hinchas no se ilusionen con que el sábado ante River será uno de los once. Central se juega mucho en este encuentro con el millonario y es muy probable que el cuerpo técnico lo tenga a disposición.