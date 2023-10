Central tras la alegría el clásico: Campaz es quien más preocupa de cara a Huracán

Allegados al cuerpo técnico indicaron que el golpe fue fuerte y que verdaderamente no podía seguir, pero de no mediar imprevistos su presencia en el partido del viernes no correría peligro. No obstante, dejaron abierta la posibilidad de que no pueda estar. Será clave cómo se presente este lunes a los entrenamientos. A partir de allí de lo evaluará día a día para ver si puede estar, teniendo en cuenta que es uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene el canalla en ataque.