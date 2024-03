Central jugó, sufrió, pero hizo lo que debía: ganó

Se puede hablar de la fortaleza que mantiene en el Gigante y de muchas otras cosas más, pero este Central no podía permitirse otro resultado que no fuera un triunfo. Porque a la fase de grupo le queda cada vez menos hilo en el carretel y este Central ya no está para tirar manteca al techo, sino para concientizarse de que hay un salto de calidad que tiene que dar y esta vez contra la Gloria lo hizo, sin lucirse demasiado, pero con algo de audacia y bastante inteligencia.