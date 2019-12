Central hará un nuevo esfuerzo por Barbieri

La continuidad de Miguel Barbieri aún sigue siendo una incógnita, aunque los últimos contactos entre Central y Racing entregaron señales positivas. Al menos es lo que piensan del lado de Arroyito pese a que el acuerdo final no llegó. Los canallas trabajan sobre una nueva propuesta que será elevada hoy o mañana a la gente de Avellaneda y de acuerdo a las mejoras que se hagan en relación al primer ofrecimiento se sabrá si el defensor seguirá vistiendo la camiseta auriazul. Esos retoques están apuntados no sólo al monto ofrecido por Central, sino también sobre la forma de pago de la compra de la mitad del pase. No obstante, desde ambos clubes entienden que la diferencia no es muy grande y que lo que se está atravesando es un proceso lógico en este tipo de negociaciones.

Por estos días la posibilidad de que Barbieri continúe en Central es mayor a lo que se pensaba hace algunos días y mucho tuvo que ver la predisposición que mostró Racing, más allá de que la dirigencia de Avellaneda ya dejó en claro que no pretende bajar demasiado sus pretensiones.

Lo que hará Central hoy o a más tardar mañana es modificar algunos puntos cruciales del ofrecimiento, que no son menores por cierto, porque al club le implicará una erogación mayor de dinero.

Después de la charla que el secretario deportivo canalla Raúl Gordillo tuvo con el presidente académico Víctor Blanco y el mánager Diego Milito, desde Racing quedaron en contestar la propuesta realizada por Central. La respuesta fue que hicieran un “pequeño esfuerzo” en el monto ofrecido por la compra del 50 por ciento del pase que le pertenece a Racing y, de ser posible, “ajustar” también la forma de pago.

Lo que figuraba en el préstamo firmado en su momento es que para retener al futbolista Central debía hacer uso de la opción de compra (en 1,5 millón de dólares), algo que no sucedió, aunque ello no se tradujo en la chance de seguir negociando.

La oferta que puso Central sobre la mesa fue adquirir ese 50 por ciento del pase (la otra mitad le pertenece a Defensores de Belgrano) en un millón de dólares, a pagar una parte ahora (unos 200 mil) y el resto en cuotas a lo largo del primer semestre de 2020. Así presentado, el ofrecimiento resultó insuficiente para Racing, pero lejos de ponerle punto final a la negociación lo que hizo Blanco fue pedirle a la dirigencia canalla que se estirara en el monto ofrecido.

Central tiene muy en claro que retener a Barbieri es uno de los grandes objetivos en este mercado de pases, justamente porque fue uno de los principales pedidos que les hizo Diego Cocca a los dirigentes antes de irse de vacaciones. Es más, el primer paso fue arreglar con el jugador los términos del nuevo contrato (sería por tres años) del futbolista, pero la última palabra nunca estuvo en poder del defensor, sino en las pretensiones que tuviera Racing.

En ese punto desde Avellaneda mostraron no sólo predisposición al diálogo, sino también comprensión por la situación económica y entendimiento respecto al deseo de Barbieri, quien en todo momento dejó en claro que pretendía seguir en Arroyito.

Por ahora lo que hay es una mayor cuota de optimismo. En Arroyito consideran que mejorando un poco el monto ofertado, Racing aceptará esas nuevas condiciones y de esa forma se podrá complacer a Diego Cocca.

Desde el entorno del futbolista le confiaron a Ovación que “como en toda negociación nunca se puede decir que esté cerrada antes de firmar los papeles, sobre todo en el fútbol argentino”, pero de la misma forma dejaron en claro que “se está cada vez más cerca” y que “siempre es bueno que los clubes puedan mantener el diálogo”.

No obstante, en medio de la negociación por Barbieri, en Central abrieron el abanico de posibilidades para cubrir ese puesto y la chance de Joaquín Laso se mantiene en pie. El defensor que milita en Atlético San Luis de Potosí es del gusto de Cocca y de prosperar la negociación podría ser uno de los refuerzos, sobre todo teniendo en cuenta que Matías Caruzzo podría no continuar.

Gil empieza a hablar en árabe

Para hoy está previsto cerrar la venta de Leonardo Gil a Al Ittihad de Arabia Saudita. Ayer se dieron los que serían los últimos pasos en una negociación que lleva más de una semana. Con esta venta el club de Arroyito recibirá alrededor de 1,5 millón de dólares limpios, lo que le servirá para oxigenar las finanzas. El mediocampista zurdo firmará un contrato por tres años con los árabes. Tenía otra oferta de Xolos de Tijuana, pero la de Arabia lo convenció desde el punto de vista económico. De ahora en más dependerá de la opinión que entregue Diego Cocca sobre si será necesario buscar un refuerzo en esa posición. La intención de la dirigencia es que ese puesto sea ocupado por un jugador que ya esté en el plantel, pero el DT antes de irse de vacaciones dejó en claro que toda baja que se produzca deberá ser suplantada. Además, con el ingreso de ese dinero se deberá analizar también si el club se desprenderá de algún otro futbolista. Por ahora el nombre que más fuerte suena es el de Jeremías Ledesma, por quien San Lorenzo ya mostró interés.