Central empezó con buen paso su camino en la Copa Argentina

Central derrotó a Central Norte de Salta 4 a 1 y aunque pasó momentos difíciles, pudo imponer su mayor jerarquía. Ahora lo espera Chaco For Ever en 16avos.

La carambola para el segundo gol canalla, allá casi sobre la mitad del segundo tiempo, fue el fiel reflejo de lo que le costó a Central el debut en Copa Argentina. Enfrente tuvo a un rival de los tradicionales del interior, como Central Norte de Salta, pero con un mal presente en el torneo Federal A. Sin embargo, le jugó sin complejos, se lo empezó ganando y lo puso en aprietos. Pero cuando después del empate pronto de Campaz, Suraci metió su pierna y venció al arquero norteño para el segundo auriazul, las cosas se acomodaron. Después llegó el tercero con el cabezazo de Mallo y recién ahí, a poco más de diez minutos del final, llegó la tranquilidad definitiva que rubricó Cortez en la última bola. El equipo de Russo ganó 4 a 1, pasó a los 16avos de final y ahora enfrentará a Chaco For Ever, de la Primera Nacional, que viene de dejar en el camino a Sarmiento.

Dos remates de Campaz de afuera del área y una que no llegó a enganchar Candia fueron las más oportunas del equipo de Russo en un inicio favorable. Pero Central Norte no se quedó atrás y buscó llegar hasta los dominios de Broun. Una escapada de González pudo terminar en el primero pero se fue desviado. Fue el anuncio de lo que sería un trámite nada sencillo para el equipo de Russo.

Central tenía la iniciativa pero los salteños avisaron de entrada que iban a jugar sin complejos y por eso no extrañó tanto el gol de Vella. Central tuvo una gran chance sobre la media hora, pero Malcorra la tiró afuera. Enseguida llegó la falta de Ortiz sobre Leonardo González y Leandro Vella ejecutó el tiro libre con maestría. Picó antes de Broun, la pelota se le aceleró por el agua y el arquero, que reclamó que la barrera se le abrió, nada pudo hace sobre los 31 minutos. Claro que el equipo de Russo no llegó a ponerse nervioso, ya que diez minutos después Malcorra disparó y, tras un rebote, le quedó a Campaz. El colombiano hizo una muy buena pared con Candia y venció la floja resistencia de Nicolás Caprio para el 1 a 1.

Pero cuando había empezado a perder la pelota y Central Norte a llegar, de una falta no cobrado a favor de los salteños, llegó Campaz por izquierda, el centro que buscaba al ingresado Bianchi y la pierna en el medio de Suraci para vencer a Caprio y allanarles el camino a los de Russo.

Y la tranquilidad recién llegó a los 35', cuando de un córner de Malcorra desde la derecha llegó el testazo tremendo del uruguayo Mallo para poner el 3 a 1, que por entonces ya era sinónimo de clasificación a los 16avos de final.

Y en el adicional, el cabezazo de Cortez redondeó un 4 a 1 exagerado, pero que Central pudo rubricar también por terminar más entero desde lo físico. Misión cumplida y ahora a esperar a Chaco For Ever, otro rival que le puede permitir avanzar en la Copa Argentina.

Los antecedentes

Primero le fue esquiva cuatro años seguidos, con tres finales perdidas al hilo y una semifinal. Y en la quinta oportunidad, al fin Central se alzó con la Copa Argentina de la mano de Edgardo Bauza. Pero esa curva ascendente, después de esa conquista trocó en un fracaso tras otro, todos ante equipos de categorías más bajas. Por eso, esta nueva oportunidad que comienza ante Central Norte de Salta, del Federal A, no es una más. Necesita volver a mostrarse competitivo en un certamen repleto de trampas y donde a veces las diferencias se licúan en 90 minutos. Por eso es un torneo tan atrapante.

Curiosamente, esa seguidilla asombrosa de gran protagonismo en la Copa Argentina, Central la inició con Miguel Ángel Russo. Recién volvía a primera y tuvo el premio mayor al alcance ante Huracán, pero con dos penales de ventaja a favor la perdió en 2014. Después llegarían las dos instancias decisivas perdidas con el gran equipo de Chacho Coudet, primero la escandalosa ante Boca y luego la polémica ante River. Y trascartón, con Paolo Montero al mando, en 2017 se llegó semifinales, perdiendo con Atlético Tucumán desde los 12 pasos. Al año siguiente, en 2018, y tal vez en el desarrollo más deslucido respecto a las ediciones anteriores, llegaría la gloria con el Patón frente a Gimnasia.

Pero lo dicho, se lo despidió al Patón antes del inicio de la copa siguiente, asumió el Loncho Ferrari y Central fue ridiculizado por Sol de Mayo de Viedma. Después de la pandemia, esta vez fue Boca Unidos de Corrientes el que dejó tecleando al Kily González y más tarde Quilmes, en otra decepcionante actuación, ya con Carlos Tevez al mando. Por eso ahora, ante un rival como Central Norte que no le está yendo bien en su zona del Federal A, pero que arriba descansado porque tuvo fecha libre el fin de semana último, el equipo de Russo no deberá descuidarse en lo más mínimo si pretende pasar de ronda y enfrentar a Chaco For Ever, que dejó en el camino a Sarmiento por penales.