Central: el pase de Martínez Dupuy a México se frenó por falta de garantías en los pagos El club de Arroyito no aceptó las garantías presentadas por FC Juárez, aunque la negociación por el delantero no se cayó 12 de julio 2023

Martínez Dupuy fue desafectado para el partido que disputó Central ante Central Córdoba. "No lo vi bien", dijo Russo.

Luca Martínez Dupuy fue desafectado por el cuerpo técnico que encabeza Miguel Ángel Russo previo al encuentro con Central Córdoba y el motivo esgrimido es que la transferencia a FC Juárez había quedado en stand by. Todo parecía acordado, pero las garantías de pago que ofreció la entidad azteca no conformó a los dirigentes y la venta se frenó. Si bien no está del todo caída, el club mexicano y el auriazul seguirán negociando, aunque también hay otros clubes interesados, entre ellos Chivas de Guadalajara.

"Rosario Central, el club propietario de su pase, no está del todo satisfecho con las garantías presentadas por la directiva de los Bravos y el traspaso se encuentra actualmente detenido. No obstante, la transferencia aún no ha sido cancelada", informó el diario AS México sobre la negociación por el futbolista canalla.

La idea de Central es saldar la deuda que mantiene el club con Talleres por la compra de Juan Cruz Komar, pero "al tratarse de dos operaciones distintas no se ha logrado avances significativos", indicó el mismo medio.

"Lo de Luca Martínez Dupuy es fácil: no sabe si va a ser vendido o no, no lo vi bien y a los chicos hay que cuidarlos", contó Russo durante la conferencia de prensa tras el triunfo ante los santiagueños.

Las tratativas por el delantero mexicano continúan y buscan una salida satisfactoria a la operación, que si se concreta sería a través de una compra del 70% de los derechos del jugador por cerca de 2,4 millones de dólares. En tanto, el atacante firmará un contrato de cuatro años. >> Leer más: Central: Dupuy fue desafectado y convocaron a Alan Marinelli El atacante, surgido de las inferiores canallas, tiene un contrato vigente hasta diciembre de 2024 y el traspaso serviría para que el club se saque de encima una pesada deuda por la compra de Komar y consiga algo de dinero para los futuros refuerzos que solicitará Russo.