Los últimos dos sin ganar de local hicieron que el canalla sufriera un estancamiento en una campaña buena, pero en la que aún no logró respaldo de visitante

Este Central no es el mismo de antes y se nota, más allá de que los últimos resultados no alcancen para torcer y mucho menos romper la concepción de que la campaña que está realizando el equipo es buena. El tema es el bajón futbolístico que evidenció el canalla en estos últimos encuentros y que fue lo que lo llevó a sumar en una proporción bastante menor a lo que lo venía haciendo. ¿Dónde está la clave de este nuevo estado de situación? La principal parece anidar en la depreciación de la localía. Porque es allí donde el equipo de Miguel Angel Russo fue tejiendo los puntos importantes de su perfil, pero el declive no encontró ningún tipo de salvataje fuera del Gigante de Arroyito.