Central Córdoba hizo todo menos el gol y empató con Liniers

Central Córdoba cumplió una buena actuación en el Gabino Sosa pero no hizo lo más importante: el gol. Así, se quedó con un 0 a 0 que no le sirve de mucho ante el encumbrado Liniers, que tuvo en su arquero Cristopher De Feliche la gran figura del partido. El equipo de Cuffaro Russo no pudo acercarse más al reducido, está a 5 puntos de Deportivo Español, el último que entra (hoy visita a Laferrere, que apenas tiene 2 unidades más) y las fechas se siguen achicando. El partido fue válido por la 24ª fecha de la Primera C.