Central: amistoso ante Sarmiento, con equipos mezclados y algunas ausencias

El canalla perdió 1-0 el primero y empató el segundo 1-1, con gol de Dupuy. Quintana, Malcorra y Coyote Rodríguez trabajaron aparte y no sumaron minutos

Central tuvo su única prueba de cara a la Copa de la Liga que comenzará el próximo fin de semana, con dos partidos amistosos frente a Sarmiento de Junín, con una derrota y un empate, pero como se reveía, Miguel Angel Russo mezcló todo y no apostó por un equipo titular y otro suplente. Uno de los datos salientes de la jornada es que Carlos Quintana, Ignacio Malcorra y Alan Rodríguez no sumaron minutos porque el cuerpo técnico decidió que realizaran un trabajo especial desde lo físico. Según indicaron no hay lesiones en el medio. Lo que se sabe de los amistosos (dos partidos de 70 minutos cada uno) fue lo que consignó la página oficial del club, ya que los encuentros fueron a puertas cerradas, incluso para la prensa.