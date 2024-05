Caruso Lombardi se enojó con el árbitro, le dijo de todo y después se arrepintió

Buonanotte: "Si me tengo que pelear con Brighton, lo haré para estar en los JJOO"

Caruso Lombardi explotó y se fue expulsado al no estar de acuerdo con algunas determinaciones del juez, sobre todo cuando primero dejó a su equipo con diez hombres. Fue en ese momento en que le propinó una catarata de insultos al referí. "Siempre nos cagan a nosotros", había dicho el propio Tano cuando se quedó con un jugador menos. Y después ya con nueve atendió con todo a Feres antes de también ver la tarjeta roja. "Ni foul fue. Te van a aplaudir. Jetón, negro de mierda. Jetón. Yo no me voy a ir. Mirá el VAR", tiró el DT.