Carlos Quintana: "Nos sobraba gente para defender y faltaba para armar juego"

Creo que en el primer tiempo nos costó de entrada. Nos sobraba gente para defender y nos faltaba para armar juego, para la tenencia. Esos primeros minutos nos costó. Después, fuimos mejorando. Y el segundo tiempo fue muy parejo. Pero hay que ser tan autocrítico cuando se gana como cuando se pierde, y creo que está claro y hay que reconocer que ante Boca hubo algunas cosas que no hicimos bien. También hay que valorar que, aunque hayamos perdido, hay cosas para rescatar y sostener. Y también hay que ser inteligentes para corregir lo que se hizo mal porque estamos en la mitad del torneo, se vienen partidos difíciles y queremos seguir arriba en la tabla.

Leer más: Rosario Central y una caída que lo dejó sin invicto

En el segundo tiempo estuvieron varias veces a tiro del empate.

Creo que tuvimos tres situaciones muy claras; dos del Laucha (Giaccone), y el mano a mano de Sebas (Ferreira), más algunas aproximaciones que generó Campaz. En esas ocasiones podríamos haber marcado un gol, pero no se dio.

Embed - TRAS EL GOLPE EN LA COPA, EL XENEIZE VENCIÓ AL CANALLA | Boca 1-0 Rosario Central | RESUMEN

Boca también tuvo las suyas...

Si, ellos también tuvieron chances para aumentar la ventaja de contragolpe. Pero me parece que nosotros tendríamos que haber jugado todo el partido como lo hicimos en el segundo tiempo.

Arrancaron jugando con línea de tres en el fondo, después pasaron a jugar con línea de cuatro atrás, ¿cómo te sentiste?

Sabíamos de la peligrosidad de los delanteros de Boca. Y al principio nos costó. Sentí lo que decía antes, que nos faltaba gente para manejar la pelota y que sobrábamos atrás. Después de los primeros 20 0 30 minutos nos pudimos acomodar mejor y creo que en el segundo tiempo el equipo fue otro, donde jugamos de igual a igual y generamos situaciones. Es más, ellos terminaron haciendo tiempo. Creo que nos tenemos que quedar con esa imagen, la de la segunda parte. Y corregir lo que se hizo mal al principio del partido.

>> Leer más: Lautaro Giaccone, el que le puso pimienta

Hace más de 15 años que Central no puede ganar en La Bombonera. ¿Por qué te parece que le cuesta tanto?

Es una cancha difícil. Mas allá de que ellos venían de un golpe duro por la eliminación en la Copa, sabíamos que iba a ser un partido complicado. Tienen un gran plantel. Por ahí, se les facilitaron un poco las cosas por el hecho de haber marcado un gol rápido. De no haber sido así, me parece que el partido se hubiera dado diferente. De todos modos, tuvimos nuestras chances. Y no tengo dudas de que, si alcanzábamos el empate, después podía pasar cualquier cosa. Pero bueno, siento que le competimos a Boca de igual a igual y en eso no nos podemos reprochar nada porque dejamos todo hasta el último minuto.

Se viene Talleres, otro partido de visitante, rival y cancha complicada para Central.

Si, pero tenemos una semana completa para descansar y corregir fallas. Venimos teniendo una seguidilla de partidos importantes y en la mayoría de ellos conseguimos buenos resultados. Ahora hay que resetear, corregir y prepararse para lo que viene. Se perdió contra uno de los equipos más importantes del país y la cosas no pasa de eso. Hay que ser autocrítico con lo que se hizo mal y dar vuelta a página lo antes posible.