Carlos Quintana: "En Central todos tiramos para el mismo lado"

El momento soñado. Quintana no se privó de sentir el peso de la Copa de la Liga ganada en buena ley en la final ante Platense, después de dejar en el camino a Racing y River.

No podía ser de otra manera que este equipo de Russo tuviera una columna central que lo sostuviera, que partió desde el arco y se extendió hasta la dupla Malcorra-Campaz, y en el medio tuvo a la dupla de zagueros como estandartes. La que compusieron el joven Facundo Mallo y el experimentado Carlos Quintana, al que en el final de su carrera empezaron a llegarle las mayores satisfacciones. Después de un lejano título con Lanús o el ascenso con Talleres, el Pelado volvió a la elite haciendo de Patronato un campeón nacional y ahora repitió en Rosario Central. A fuerza de solidez, de terminar muchas veces con la cabeza magullada, hizo historia también en Arroyito. “El fútbol me dio mucho, es de dar premios cuando uno se esfuerza. Esto logré en Central y no tengo otra cosa que sentir más que alegría”, le dijo en un mano a mano con Ovación en pleno vestuario ya del Madre de Ciudades, antes de emprender el retorno.