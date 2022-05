Carloni, Astore, Tapia y Lagna hablaron del clásico rosarino

La Liga Profesional no arrancó y la localía como el día del clásico rosarino, pactado para el miércoles 20 de julio, generó un cruce de posturas. Los dirigentes de Central y de Newell's, el presidente de la AFA y el Ministro de Seguridad provincial expusieron sus respectivas posturas del derby que se deberá jugará en julio en Arroyito. Cada cual expuso lo suyo.

Ricardo Carloni tiene una postura tomada con respecto al clásico y la hipotética chance de recibir a hinchas de Newell’s. “Todavía no se habló en la comisión directa, pero doy mi opinión. Tiene que haber solo público de Central porque jugaremos de local”, expresó sin titubear el vicepresidente primero canalla como marcando además la cancha.

“La totalidad del público debe ser de nuestros socios. Es un partido muy importante, lo vivimos como tal y creo que no tiene que quedarse un solo socio afuera de ese gran espectáculo”, retrucó un firme y seguro Carloni. El directo centralista adelantó sin necesidad de hacerlo oficial que a la hora del derby todo será auriazul en el Gigante.

El vice canalla también mencionó que “aún tampoco pudimos consultarles a los organismos de seguridad si podría darse o no la chance de jugar con público visitante. Pero en lo personal pienso de esa manera, es decir, no tengo dudas de que el clásico debe ser solamente con hinchas de Central. No le vamos a privar a un socio la chance de que quiera ver a su equipo en ese partido”.

Respetamos a la gente de Newell’s, pero tenemos que ser condescendiente con nuestra gente. Seguramente todos buscarán ir al Gigante ese día a ver el clásico, y por eso vamos a apoyar eso”, sostuvo un contundente Carloni.

El presidente de Newell's, Ignacio Astore, pedirá el lunes un cupo para visitantes.

nacho1.jpg El presidente de Newell's, Ignacio Astore, pedirá el lunes un cupo de visitantes para el clásico.

Astore: “Pedimos para que haya visitantes”

Ignacio Astore tiene claro que Newell’s será otra vez visitante cuando sea turno de afrontar el clásico rosarino. El partido más pasional del país está pactado en el borrador para el 20 de julio. Como coincide con el Día del Amigo, todo hace presagiar que el derby no se jugará ese miércoles. Aunque hay otro tema que tiene en vilo a todo el mundo leproso. Y es el hecho de no poder llevar gente a Arroyito. Sin embargo, el mandamás del Parque tiene una estrategia. “El lunes presentaremos una nota para que haya visitantes en el clásico”, deslizó el presidente de Ñuls.

“Carloni dijo en su momento que no había tiempo para organizarlo. Ahora hay tiempo de sobra”, reclamó un convincente Astore, quien puso sobre la mesa mediática la posibilidad que el mismo directivo canalla dejó en mano en la antesala del pasado derby. Claro que Nacho además expuso un tema que no será menor. “También necesitaremos la autorización de la provincia”, dijo en referencia que las autoridades de Seguridad deberán el visto bueno para luego diagramar un operativo.

Cabe destacar que Astore tuvo en claro que hará lo posible para que el hincha leproso acuda al Gigante. “Si no logramos la localía, pediremos visitantes”, señaló incluso en la previa del fixture de la Liga Profesional, que luego marcó que Central será anfitrión en el nuevo clásico.

chiqui.jpg Claudio Tapia informó que Newell's será local en el clásico del 2023.

Tapia: “Newell’s será local en 2023”

La palabra del presidente de la AFA retumbó en la reunión vía Zoom que encabezó frente al pelotón de dirigentes de los clubes que militan en la elite nacional. Claudio Tapia fue contundente. Y claro. “Tanto Newell’s como Unión y Huracán jugarán sí o sí el clásico 2023 en su cancha y con sus hinchas”, expresó el titular de la casa del fútbol argentino. Tapia también recordó que la Liga Profesional que arrancará la próxima semana seguirá las pautas establecidas en torno a las localías, tal como habían consensuados los dirigentes a principio de año. Y uno de los puntos espinosos que involucra esa determinación colectiva es los clásicos no serían sorteados sino que se tomaría como base la Liga Profesional 2021 pero invirtiendo las localías.

“Esto se da conforme a lo que habían resuelto y firmado ustedes (los clubes) en 2021, aunque acá no sólo se da vuelta el torneo sino que se agregan dos equipos: de 26 el año pasado a 28 ahora. Llegamos a un programa de partidos que es el único posible”, clamó Chiqui. Y agregó: “En el 2023, que es cuando habrá cuatro descensos, el fixture irá a sorteo como siempre. En el caso de Unión, Newell’s y Huracán irán a sorteo. Pero si les llegara a salir en el bolillero que deben jugar el clásico de visitante lo vamos a cambiar. Tanto Unión como Newell’s y Huracán jugarán sí o sí el clásico 2023 en su cancha y con sus hinchas”, cerró.

lagna.jpg El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Jorge Lagna

Lagna: “Si me dan a elegir movería la fecha”

El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Jorge Lagna, también hizo eje en la controversia que generó el sorteo del clásico rosarino. Central recibirá a Newell’s el miércoles 20 de julio, es decir el Día del Amigo. Ante este contexto, el funcionario fue determinante: “Si me dan a elegir movería la fecha”.

La 9ª fecha del próximo torneo puso los pelos de puntas a los directivos de Central y Newell’s. El fixture de la Liga Profesional de Fútbol marca que canallas y leprosos se verán las caras en el Gigante a mitad de semana. Ese tema no es menor para quienes están a cargo de la prevención y seguridad.

Quien se refirió a este caso fue Lagna, quien se mostró partidario de modificar la jornada al confesar que “estoy de acuerdo con todo lo que sea minimizar daños”.

También dijo que no hay inconvenientes “en organizar los operativos un día de semana. Los partidos a la noche se complican más. Sabemos que es el Día del Amigo, tendremos mucho trabajo sobre los parques y plazas cercanas, que se pueda festejar con tranquilidad, que la gente pueda hacer lo que quiere y que los inadaptados que suelen aparecer no generen intranquilidad en los demás”. ¿Se disputará el 20 de julio? El horario será otro tema a tratar.