Caramelo Martínez y Broun, un escalón arriba del resto en la derrota de Central

El once de Central en Vicente López. Poca luz en el estadio de Platense y del equipo de Matías Lequi.

Central tuvo otra actuación fallida y no se trajo nada de la visita a Platense. El equipo de Matías Lequi no anduvo fino en Vicente López y los más rescatables fueron Mauricio Martínez y Jorge Broun .

Central: las decisiones que esta vez no acompañaron a Matías Lequi

Miguel Barbieri 3: Mal inicio de partido. En el gol corre siempre de atrás y fue en su sector. Quedó en evidencia en algunas otras. Jugó nervioso.

Agustín Sández 3: Su sector en el primer tiempo fue una autopista para los jugadores de Platense, en especial de Mainero. Sufrió horrores.

Franco Ibarra 4: Anduvo de aquí para allá, pero nunca con la presencia que se necesita de un volante central. Le faltó consistencia.

Mauricio Martínez 5,5: El mejor del primer tiempo. Pateó dos veces al arco, la manejó casi siempre bien y metió un gran cierre en defensa. Extrañó su salida en el entretiempo.

Jonatan Gómez 4: Perdido en el primer tiempo, desconectado del equipo. En el segundo fue al centro y aportó poco. Se fue reemplazado.

Ignacio Malcorra 4,5: Intentó conducir siempre, pero le salieron pocas y el equipo tampoco lo ayudó. Cedió el penal en el final.

Jaminton Campaz 4: Intermitente y discontinuo, pero sobre todo sin desequilibrio. Tuvo una molestia en el PT pero siguió. Después lo reemplazaron.

Enzo Copetti 4,5: Siempre demasiado solo allá arriba, luchando contra todos. Incansable como siempre, pero no tuvo ninguna.

Ingresaron:

Lautaro Giaccone 4: Nunca pudo sacar provecho de su velocidad. Algún intento con cambios de frente, pero no mucho más.

Maximiliano Lovera 3,5: Desde el juego aportó poco, pero la gran mancha fue en el penal. Se lo sacó a Malcorra y lo estrelló en el palo.

Luca Martínez Dupuy -: Entró cuando faltaban pocos minutos y en el momento de mayor ebullición en el partido, cuando el equipo iba por ir.

Matías Lequi, el DT 4: La apuesta de Barbieri no le salió bien y no se entendió la salida de Caramelo Martínez en el entretiempo. Con los cambios no modificó nada y en medio de un flojo partido del equipo se guardó dos variantes. Su equipo tuvo un muy flojo desempeño.