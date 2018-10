Camacho: "No esperábamos tener tan bajo nivel"

Habla claro y pausado. Washington Camacho emite frases elaboradas desde la realidad. El doble discurso no tiene cabida en su idioma como buen uruguayo que es. "No esperábamos tener tan bajo nivel", graficó para pintar de manera concreta la irregular actualidad deportiva de Central. El volante además sostuvo que este paréntesis sin actividad oficial por la fecha Fifa le brindó una dosis de calma al equipo.



"Necesitábamos serenarnos luego de la dura derrota que sufrimos en casa contra Unión", confesó ayer en la charla a solas que mantuvo con Ovación luego del almuerzo que compartió junto a sus compañeros canallas en el country de Arroyo Seco. Además hizo eje en la problemática que se desató en torno a cuándo, cómo y dónde se jugará el derby ante Newell's por la Copa Argentina. "Es lamentable y muy triste todo lo que se generó con el tema del clásico. Debería ser una fiesta porque hay que comprender además que al otro día la vida continúa normal", acotó con una gran cuota de lucidez y racionalidad el mediocampista charrúa.

¿Cómo arrancaste la semana sabiendo que el sábado Central visitará a Boca y luego podría llegar el clásico por Copa Argentina?

Muy bien. No tengo dudas de que es una semana muy linda. Hoy (ayer) empezamos a prepararnos para jugar un partido importante el fin de semana en la Bombonera. Sobre todo por lo que nos pasó el último partido, donde sufrimos bastante. Por eso creo que al equipo le vino bien este pequeño descanso, pese a que a la vez sabemos que se viene la parte más dura del último semestre.

Bauza y Ortigoza hicieron una fuerte autocrítica con respecto a lo que les pasó ante Unión. ¿Ustedes hablaron algo sobre este tema en el vestuario?

Por supuesto que lo hicimos. Nos dolió bastante lo que nos pasó en el Gigante el pasado fin de semana contra Unión. Son derrotas que uno no está acostumbrado a recibir. No la esperábamos, esa es la realidad. Con respecto a los dichos del Patón y Orti (Ortigoza), estoy totalmente de acuerdo con ellos.

¿Cómo definirías este presente entonces?

Es un momento muy difícil. Sobre todo porque habíamos arrancado muy bien. Sinceramente no esperábamos tener tan bajo nivel. Por eso remarco que este parate por fecha Fifa nos vino al pelo para poder trabajar bien y volver a pensar sólo en recuperar lo que habíamos mostrado en el inicio de temporada.

¿Se puede decir que les vino bien para bajar el nivel de ansiedad en pos de querer salir a jugar cuanto antes?

Claro. Nos vino muy bien para calmar la mente sobre todo. Es como que ahora volvimos en sí, que era lo que nos estaba faltando.

¿Y cómo tomás que Bauza piensa cambiarte de sector ante Boca y te hará jugar por la banda derecha?

Bien, muy bien. No sé cómo terminará parándose el equipo porque recién hoy (ayer) arrancamos la semana de entrenamiento y estuvimos moviéndonos con el profe más que nada. Pero el otro día el Patón ya me puso un rato por la derecha en una práctica y me sentí muy bien. Además, es una posición que conozco porque ya jugué muchos partidos.

¿Te da lo mismo jugar por cualquiera de las bandas?

Juego donde el entrenador crea que puedo serle útil al equipo y a los compañeros. No tengo drama en moverme por la derecha o la izquierda. Soy uno más del plantel y trato de aportar lo mío en función del sistema.

¿Considerás que por derecha te sacaron más jugo en Central?

Sucede que hice varios goles y por eso se notó más. Pero cuando llegué, el Chacho me puso por izquierda y también había hecho varios goles. Lo que pasa es que el nivel del equipo ayuda a que el trabajo de uno se note más que en otros momentos. Sinceramente, creo que la función que estábamos cumpliendo con Parot por la izquierda era buena. De hecho, él terminó siendo citado a su selección (Chile) y yo pude marcar también. Lo que pasa es que al bajar el nivel colectivo hizo que uno mismo también lo bajara. Esto es así.

¿Van de punto o de banca a la Bombonera teniendo en cuenta que ellos quizá presenten un muletto?

Nosotros tenemos lo nuestro y deberemos aprovecharlo. Ellos están pensando en la Copa Libertadores y muchas veces eso no es fácil. Por eso es que por ahí jueguen algunos suplentes. Pero eso tampoco quiere decir mucho porque Boca tiene grandes nombres en el banco y la exigencia es la misma para todos los integrantes del plantel. Cuando estás en un club grande las obligaciones son permanentes. No te podés relajar jamás. Me pasó en Racing y me sucede acá, en Central, donde no podés confiarte porque el de atrás te come los talones si no dejás todo siempre. En todos estos clubes hasta los suplentes tienen que demostrar por qué están ahí.

¿Pensás en Newell's como todos los hinchas de la ciudad?

Lo único que puedo decir es que no se puede estar esperando ver qué día se jugará un partido tan importante como es el clásico rosarino o dónde se disputará, además de que tampoco se sabe si habrá público. Todo esto te lleva a un estrés psicológico. Más que nada porque no sabemos si la próxima semana tendremos algún partido entre semana. Y a nivel cuerpo técnico no me quiero ni imaginar porque te dificulta un montón poder programar los entrenamientos. Considero que a nivel organización todavía hay muchas cosas que en el fútbol argentino se hacen mal. Este tema es una de ellas.

¿Y qué pensás sobre la posibilidad de que el clásico podría jugarse sin público y en Buenos Aires?

Es lamentable y triste que se esté viviendo todo esto de esta manera. Y lo digo empezando por nosotros. Tenemos que brindar esa tranquilidad de que será sólo un partido de fútbol. Obviamente sabemos muy bien el grado de responsabilidad que representa disputar un clásico tan importante para todos los que estamos involucrados. La connotación es grandísima, porque uno de los dos quedará afuera de la copa. Pero la realidad marca que después de ese partido, todos tenemos que seguir viviendo y haciendo las cosas con normalidad. Hay que entender esto para poder disfrutar realmente de un derby como este, que es uno de los mejores en todo sentido. Y en cuanto a organización y seguridad en un país como Argentina, que no se pueda garantizar jugar con las dos hinchas es lamentable.

Hasta ahora siempre te tocó jugar con una sola hinchada, pero ahora ni eso parece.

Así parece. El clásico es hermoso para jugarlo y disfrutarlo con la cancha llena. Este derby es diferente a todos de verdad. Pero como dije antes, la vida continúa después del partido. No se puede permitir que por las cabezas de algunas personas se cruce que no se puede jugar con dos hinchadas porque puede morir un hincha. Eso es lo más lamentable del fútbol. Es muy triste de verdad. Por supuesto que me encantaría poder jugar este derby con el público de los dos equipos más importantes de la ciudad.

¿Se puede decir que se magnifica lo que sucede o genera en un clásico en esta ciudad?

Es difícil responder esto porque no es que se magnifique todo lo que pasa en esta ciudad. Pero a la vez pasó que después de un clásico hubo peleas familiares o de amigos que terminaron con algún herido porque uno ganó o el otro perdió. Y eso no está bueno. Sé que acá se vive el fútbol de otra manera. Y en parte todo esto es hermoso. Te lo digo como un jugador que vino de afuera. Lo viví y disfruté en persona porque tuve la suerte de jugar varios clásicos. Aunque lo que no está bueno es el nivel de agresión que hay. Eso ya no pertenece a la parte linda de lo que es realmente el fútbol. Por eso, considero que entre todos debemos cuidar y disfrutar más de esta gran fiesta que tiene la ciudad con es el clásico.