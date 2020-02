Cacciabue vuelve en reserva

Jerónimo Cacciabue viaja a Lanús y será de la partida en el cotejo de reserva. Parecía que se iba a postergar el regreso del mediocampista rojinegro, pero ayer recibió el visto bueno para que juegue “unos 60 minutos”, hoy a las 9.

La formación del equipo de Federico Hernández sería con Williams Barlasina; Ian Glavinovich, Facundo Pardo, Rodrigo Scagliarini y Juan Pablo Freytes; Mateo Maccari, Cacciabue y Nicolás Castro; Luciano Cingolani, Tobías Donsanti y Panchito González.

El equipo rojinegro viene de empatar 1-1 con Estudiantes (gol de Donsanti) y está 20º con 20 unidades, producto de 4 triunfos, 8 empates y 7 derrotas.

Por otra parte, si bien aún no juegan en reserva, dos juveniles rojinegros fueron citados por el entrenador Pablo Aimar a la selección argentina Sub 17, el marcador central Federico Sosa (27/01/2004) y el volante ofensivo Misael Jaime (13/1/2004), quienes fueron subcampeones en el Sudamericano Sub 15, que se jugó en diciembre en Paraguay.