Cacciabue asoma en el mediocampo ante el Tatengue

Todo indica que Jerónimo Cacciabue mantendrá esta tarde el puesto en el cotejo en el que los rojinegros recibirán a Unión por la tercera fecha de la Superliga. Si bien en la conferencia de prensa del pasado jueves Frank Darío Kudelka prefirió no confirmar la alineación titular, desde Bella Vista trascendió que el pibe de la cantera le ganaría la pulseada al flamante refuerzo Lucas Villarruel y sería de la partida hoy en el Coloso ante el tatengue.

Cacciabue había sido titular en el lejano estreno de la Superliga (el domingo 28 de julio en la victoria rojinegra 2 a 0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero), jugando como volante interno unos metros por delante del cinco tapón Julián Fernández. Aquella tarde, Cacciabue lució impreciso en el traslado y tampoco fue impasable en la marca, algo lógico por tratarse del primer partido oficial luego del largo receso. Después se produjo la suspensión repentina del duelo ante Independiente por las obligaciones del Rojo en la Copa Sudamericana. En este escenario, sobre en el cierre del libro de pases, llegó el mediocampista Lucas Villarruel y Frank Kudelka lo tuvo en cuenta de inmediato.

Incluso, el DT rojinegro ubicó a Villarruel entre los titulares en el amistoso ante Central Córdoba del fin de semana pasado en el marco del parate por las elecciones, relegando del equipo a Cacciabue (fue triunfo leproso 1 a 0 con gol de Mariano Bíttolo). Allí Villarruel jugó de cinco y Julián Fernández se corrió a la derecha con mayor libertad.

Esta misma fórmula la probó Kudelka esta semana, pero a pesar de ello la idea para esta tarde sería ratificar a Cacciabue, que seguiría como volante derecho y Fernández sería el volante tapón, tal cual ocurrió en el estreno de la Superliga.

Igual, Villarruel está muy cerca de meterse en el equipo y le juega a favor que coincidió con el DT Kudelka en Huracán y con Julián Fernández en Olimpo. Por eso si hoy no es no es titular como se presume, no es raro que luego ingrese como relevo y tenga su debut oficial con la camiseta rojinegra. “A Darío lo tuve un año y medio, nos conocemos muchísimo. Sé la forma de juego que pretende y eso es importante para mí porque puedo adaptarme mucho más rápido a lo que quiere”, dijo Villarruel y agregó: “Con Fernández compartí plantel en Olimpo y nos complementamos muy bien en la zona media”.

Entonces, la única duda que hay en Newell’s se despejará hoy minutos antes del inicio del cotejo, aunque de no mediar ningún cambio de planes el DT apostaría por Cacciabue y Villarruel sería relevo. Pero tampoco se puede descartar que no ocurra lo contrario debido al sumo hermetismo con que se maneja Kudelka. Más allá de los nombres, Newell's debe copar el mediocampo.