Buonanotte, Tanlongo y Gino Infantino se van con la Sub 20

Desde este jueves Leandro Somoza se quedará sin tres futbolistas con chances de ser titulares como lo son Facundo Buonanotte, Mateo Tanlongo y Gino Infantino. Es que los juveniles canallas se incorporarán al seleccionado Sub 20 que dirige Javier Mascherano para viajar a Francia a disputar el torneo Esperanzas de Toulon, que comienza el próximo domingo. Los tres se perderán no sólo lo que queda de la pretemporada, sino que tampoco estarán presentes en las dos primeras fechas de la Liga Profesional. El cuarto integrante de la legión canalla es el arquero Valentino Quintero.