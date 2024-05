Boghossian sobre Marco Ruben: "Si se propone volver a Central va a estar a la altura"

“Lo primero que te puede decir es que Marco está feliz de estar jugando , está disfrutando de volver a estar en actividad. Obviamente está feliz en Maldonado porque es un club que nos brinda mucha comodidad y nos permite pensar sólo en entrenar y jugar. Comenzó el año entrenando muy bien, a la par del grupo, tuvo una molestia en el posterior y de ahí lo fuimos regulando en los entrenamientos para poder contar con él la mayor cantidad de minutos posibles porque es un jugador que marca la diferencia. Preferíamos que nos dé minutos de calidad en la cancha, regulándolo en determinadas sesiones. Teníamos un ida y vuelta diario viendo cómo se sentía para entrenar y sabiendo que la prioridad era tenerlo el fin de semana. En base a eso fuimos armando una metodología especial, pero ya está a la par del grupo, jugando más de 80 minutos en los últimos partidos. Si lo sacamos no es porque lo esté haciendo mal, sino porque priorizamos tenerlo en el partido siguiente. No está al nivel del mejor Marco Ruben , pero ha crecido muchísimo, a tal punto que nos dio soluciones tanto en ofensiva como para defender. Está en un momento muy bueno y creo que tiene margen para seguir creciendo”, fueron las palabras de Boghossian en esta especie de radiografía que hizo sobre el máximo goleador de la historia canalla.

¿Futbolísticamente hoy cómo lo definirías?

Es un jugador clase A, es distinto a todos. Te alcanza con verlo en un ejercicio de cualquier entrenamiento para darte cuenta que es un distinto. Acá está por encima de la media y te repito, es un jugador clase A, por eso lo respetamos y lo cuidamos. Como entrenador y como exdelantero, es un placer ver sus movimientos, su forma de definir, sus controles, cómo se mueve dentro del área. La verdad, parece que tuviera un sexto sentido. Es un goleador espectacular y te soy sincero, pocas veces me tocó ver un goleador así en un entrenamiento. Es un placer verlo y tenerlo. Llevo poco dirigiendo, pero de todos los jugadores que tuve es el mejor que me tocó dirigir.

Marcoo.jpg Para Ruben, goles son amores. Con la camiseta de Maldonado lleva convertido tres tantos, todos en este torneo.

¿Es mejor delantero, definidor y se mueve mejor dentro del área que lo que lo hacía Boghossian?

¡Sí!, muchísimo mejor. No hay comparación, ja.

Cuando te hiciste cargo del equipo Marco ya estaba, ¿fue una tentación extra para agarrar?

Sin dudas que fue un incentivo. Maldonado es un buen equipo, que tiene buenos jugadores y que puede seguir creciendo, por eso decidimos dar este paso, pero viendo que teníamos a Marco dentro del plantel fue un envión más. Sentíamos que un jugador así nos podía dar goles y un salto de calidad en la cancha y para que todos podamos aprender de un jugador de esa clase.

¿Cómo es el día a día con él?

Es muy bueno porque es un tipo muy honesto, muy profesional. Si no lo regulás, se mata. No conoce lo que es entrenar a media máquina. A veces tenemos que regularlo un poco porque está todo el tiempo acelerando, frenando, chocando. En el día a día es un tipo muy frontal, honesto. Somos de apoyarnos mucho en los jugadores y Marco es fundamental en el análisis en lo que tiene que ver con metodología y sistema de juego. Es natural, auténtico y por eso nosotros también aprendemos de él.

Gol1.mp4

¿Te sorprendió que después de más de un año y medio inactivo esté en el nivel al que hacés referencia?

Claro que me sorprende, pero eso demuestra que es un jugador que se cuidó toda su vida, incluso cuando dejó de jugar se seguía entrenando. El biotipo de jugador que tiene, sumado a su profesionalismo, lo ayudó para retomar una carrera tan exigente como la del futbolista, en una división que es muy dura. Por ahí no tiene la intensidad del fútbol argentino, pero el fútbol uruguayo está compitiendo a la par de cualquiera en copas internacionales. Pero pese a que es un fútbol duro, Marco hace la diferencia. Me sorprende, pero conociéndolo y viendo cómo se entrena ya entendí todo. Si está así es porque se cuidó toda su vida y por eso viene a entrenar y tampoco se cuida demasiado porque trabaja como lo hizo toda su vida. Una vez que lo conocés, entendés por qué está así y por qué tiene margen para seguir creciendo.

¿Qué se le dice como técnico a un jugador de esa trayectoria que juega en la misma posición que en la que jugaste vos?

Nosotros le planteamos lo que nos gusta en cuanto a la calidad del juego y a partir de eso, a un jugador como él, le preguntamos qué le parece y qué le gustaría acomodar para que se sienta más cómodo. Si yo como entrenador me pongo en cierto lugar, le digo “se hace esto” y no escucho a un jugador de este tipo soy un pelotudo. Mi misión es escucharlo para ver cómo puedo hacer para que se sienta lo más cómodo posible, siempre pensando en función del equipo. En muchos momentos nos dio su punto de vista y gracias a eso es que hoy está mostrando este rendimiento.

Está de más si te pregunto que es un jugador que entiende las cosas más rápido que cualquiera.

Ni hablar. Le explicás un método de presión, una salida o lo que sea y lo entiende al toque. Pero le pone un plus porque tiene mucha calidad y cuando nos marca algunas cosas nos permite sacarle un mayor provecho.

Gol2.mp4

Decís que estando bien marca la diferencia en el fútbol uruguayo. ¿Lo ves en condiciones futbolísticas si se le ocurriera afrontar un desafío más exigente?

Creo que sí. Si él se propone volver a Central sin dudas va a estar a la altura porque insisto, es un jugador clase A que se entrena muy bien y que creció muchísimo en la medida que fue sumando minutos. Lo que se le viene a partir de ahora es seguir subiendo el nivel, mejorando la intensidad y eso se lo va a dar un fútbol más exigente. El fútbol uruguayo lo está ayudando a crecer o por ahí no a crecer, pero sí volver a su nivel. Si vuelve al fútbol argentino, más precisamente a su casa, como lo es Central, va a poder competir sin problemas, sea en el torneo local o a nivel internacional.

Les está tocando salir a jugar en canchas que tienen poco y nada que ver con la locura que se vive acá en Rosario, ¿en ese sentido nunca viste que le pegue un bajón?

No, todo lo contrario. Nos tocó ir a una cancha que de las de primera no es la mejor ni la más motivadora y antes de eso se lo explicamos, le mostramos la cancha y entendió todo de inmediato. Es más, preguntó más detalles de todos los que le dimos para estar más atento y ¿sabés qué?, fue uno de sus mejores partidos. Es como que redobló el esfuerzo porque es la mentalidad que tiene. Es algo que los terrenales nunca vamos a entender en este tipo de situaciones. Creo que la motivación en un jugador como Marco va más allá de lo de afuera, lo que tiene Ruben es una motivación interna que lo hace súper competitivo. Se propuso ser el goleador histórico de Central y lo logró, y creo que todo lo que se proponga lo va a conseguir. Son situaciones que en lugar de limitarlo, lo potencian, porque cada vez se exige más. Eso es lo que a todos nos tiene enamorado de Marco.

Había convertido su primer gol contra Progreso y después pasaron varios partidos sin convertir, hasta los últimos dos en los que sí pudo hacerlo, ¿en algún momento lo notaste fastidioso?

No, para nada. Cuando empezó a sumar minutos como titular lo hacía muy bien. Tuvo algunas chances en las que no pudo convertir, pero generaba situaciones no sólo para él, sino para sus compañeros. Ese día contra Progreso hizo un gol, sintió una pequeña molestia y entre los dos tomamos la decisión que no saliera al segundo tiempo. Lo tuvimos que cuidar contra Peñarol para que esa molestia no lo condicionara a futuro, pero después de eso volvió con todo y se olía que los goles estaban al caer. Nunca se impacientó porque siente que lo importante es que se generen situaciones, que pueden ser para él o para cualquiera. Sólo se impacienta cuando esas situaciones no se generan.

Gol3.mp4

¿Y sus compañeros cómo lo ven?

Pasa que Marco es un tipo muy humilde. Si no te informaste de todo lo que hizo en su carrera no te das cuenta porque él no te lo hace sentir. Se mueve como uno más, hace los mismos trabajos que los demás y ya con ese ejemplo los otros jugadores lo miran con admiración. No es necesario que meta un planchazo o que levante la voz para demostrar lo que fue o lo que es, por eso lo respetan muchísimo y valoran su humildad. Y las veces que le ha tocado hablar frente al grupo es la misma calidad que se le ve dentro de la cancha. Que un tipo así esté tan alineado con el club y con el grupo para nosotros es un privilegio y la realidad es que lo estamos disfrutando.

Es referente de Central, vos exjugador de Newell’s, ¿nunca una chicana, una broma en un vestuario, en un entrenamiento?

Marco es un tipo que sabe distenderse y en las comidas la pasamos muy bien, pero es muy serio. Un par de veces hablamos, pero tanto él como yo entendemos la importancia de los dos clubes en Rosario. Lo que yo siento por Rosario es admiración y sabemos que si Central es grande, es grande por Newell’s y viceversa. El amor de Marco por Central es algo que una persona normal nunca lo va a entender porque te juro que cuando habla de Central cambia su estampa. Hablarle de Central a Marco es como hablarle a un padre sobre su hijo recién nacido. Jodimos un par de veces, pero siempre con mucho respeto.

Decías en las comidas la pasan bien y cuentan que es un buen asador, ¿tuviste la posibilidad de ponerlo a prueba?

No, nunca, es algo que siempre delega porque se pone a charlar, a jugar al truco. Lo que quiero es tenerlo el fin de semana adentro de la cancha, si lo tengo que parar frente a una parrilla para asar prefiero hacérselo yo al asado y que él descanse.

foto3.jpg Boghossian y Aguirre, DT de Peñarol. El técnico de Maldonado dijo que para Central va a difícil, pero no imposible.

Conocés mucho a Peñarol y Central tiene que ir a buscar la clasificación en la Copa allí al Campeón del Siglo. Como hombre de fútbol, ¿cómo imaginás que puede ser esa historia?

Mirá, Peñarol es un equipo que tiene muy buenos jugadores y está en una dinámica muy buena, donde las cosas le salen. Se nota que hay un buen liderazgo por parte del entrenador y esa sinergia es importante. Se hace muy fuerte en su estadio, pero tengo muy en cuenta y por eso quiero ver el partido, que Central es un buen equipo, agresivo y el Campeón del Siglo se puede llegar a poner impaciente cuando vea que Central se esté defendiendo bien o genere alguna situación de gol. Eso es algo que le puede jugar a favor a Central. Va a ser un partido que se definirá por detalles, pero lo de Central puede llegar a depender mucho de jugar con esa ansiedad de Peñarol. Peñarol es un buen equipo, pero Central tiene chances y tendrá que aprovechar los momentos con energía.

¿Y lo ves a Marco viajando una hora hasta el Campeón del Siglo para ver el partido?

Las ganas las debe tener seguro. Una vez estábamos en un asado y justo jugaba Central, en Caracas, y no sabés lo que sufría Marco. Se sentó delante de la tele, parecía un niño, y se levantaba a cada rato quejándose de las chances de gol que desperdiciaba Central. Va a depender del calendario nuestro y si está recuperado físicamente para meter el viaje. No sé si estará dispuesto a pasar tantos controles, a meterse en la cancha en medio de tanta gente o de mirarlo tranquilo en su casa.