Bíttolo encabeza las asistencias en el torneo

No es un jugador que termine de convencer al hincha de Newell’s. Es común oír el reclamo de que juegue otro, aunque sean escasas las opciones de un lateral por izquierda. Tiene momentos buenos, alternando con otros malos, hasta en un mismo partido. Pero cuenta con una virtud que pasa desapercibida para la mayoría. Mariano Bíttolo es el futbolista con más asistencias de gol de la Superliga. La sexta y última asistencia fue el tiro de esquina que envió para que Fabricio Fontanini cabeceara para el 1 a 1 parcial frente a Independiente del último viernes. El pie zurdo del marcador de punta sirvió para esa y otras habilitaciones que terminaron con la pelota adentro del arco rival. El que la mete, tiene mérito. Pero el lanzador, también.

Bíttolo, que se incorporó al club del Parque a mitad de 2018, se encuentra al tope de la tabla de los máximos asistidores de la Superliga -según datos de la propia web-, siendo el único entre los mejores (ver infografía) con asistencia perfecta en las 16 fechas. Otro hecho que lo distingue en ese grupo selecto es que se trata del único marcador de punta. El resto son delanteros y mediocampistas creativos.

La pegada del lateral en la pelota detenida le dio por el momento buenos dividendos a Newell’s. Así fueron cuatro de las seis asistencias de gol, tres de tiro de esquina y una de tiro libre. Las otras dos habilitaciones llegaron con el balón en movimiento.

La comba que le mete a la pelota en los tiros de esquina es una de las claves. Patea siempre los córner desde la punta izquierda, impactando la pelota de tal manera para que haga una curva en el aire y se abra con dirección hacia el centro de la cancha. Esto permite que el compañero se encuentre con la pelota bien de frente. Los envíos son habitualmente buscando el segundo palo. Cristian Lema, con la cabeza, es el que mayor provecho le sacó a esos lanzamientos.

Por la vía del tiro de esquina, la sociedad Bíttolo y Lema le dio rédito a Newell’s, con el gol del zaguero ante Central (1-1) en el Gigante y con otro del mismo futbolista en la apertura del marcador frente a River (2-3) en el Coloso.

Suspendido Lema ante Independiente por acumulación de cinco tarjetas amarillas, Fabricio Fontanini lo reemplazó y se mimetizó con su compañero. Cabeceó al gol de pique al suelo el córner enviado por Bíttolo. Esa fue la segunda conquista rojinegra contra el rojo (3-2).

Con otra pelota parada, el Payasito, o el Tano como se lo conoce en la intimidad del plantel rojinegro, contribuyó a un nuevo gol de la lepra. Cambió la acción y el sector desde donde lo ejecutó. Newell’s le ganaba a Patronato en Paraná por 1 a 0 y Bíttolo se encargó de un tiro libre sobre la derecha, cerca de la línea de costado. Le dio de zurda, al segundo palo, con un efecto que hizo que la pelota se fuese cerrando. Albertengo conectó de cabeza y convirtió el segundo. Newell’s se llevaría el triunfo por 3 a 1.

Proyección y habilitaciones

Kudelka es un convencido de que los marcadores de punta tienen que proyectarse y así es que alternan Bíttolo y Gabrielli trepando por sus respectivos laterales. Sufren algunos desajustes defensivos, especialmente el uruguayo, pero del medio hacia adelante ambos tuvieron una presencia importante en los goles convertidos por la lepra (ver página 4).

Lo que le faltó a Bíttolo en este primer tramo de la Superliga fue terminar mejor las subidas, enviando mejores centros cuando llegaba a la altura del área rival. La decisión con la que cruza la mitad de la cancha tiene como contrapartida que el futbolista se va diluyendo a medida que avanza por el lateral.

A pesar de esa dificultad, tuvo la capacidad de meter dos pases de gol con la pelota en movimiento. Frente a Defensa y Justicia (2-0) la mandó por elevación hacia el área para que Formica cabecee al arco, con Unsain fuera de acción porque había quedado a mitad de camino.

Más destacada fue la habilitación frente a River (2-3). Recibió la pelota en mitad de cancha volcado sobre la izquierda. La controló y avanzó unos pocos metros para darle de volea. El pase largo y cruzado tuvo como destino la corrida de Leal a espaldas de los defensores. El portugués la dominó y convirtió el segundo gol de Newell’s.

Bíttolo, de 29 años, no deslumbra y es de perfil bajo. No tuvo un partido con un rendimiento alto. Pero sin hacer ruido, pone su granito de arena en ofensiva desde el lateral izquierdo, siempre jugando de defensor, más allá de que en su carrera también lo hizo de volante por esa banda.

Con la llegada del receso de la Superliga, Bíttolo (16 partidos) superó con 6 asistencias a Dayro Moreno (Talleres) y la Pulguita Rodríguez (Colón), ambos con 5 pases de gol, y 15 y 11 encuentros, respectivamente.

Más atrás quedaron con 4 habilitaciones Nicolás de la Cruz y Matías Suárez (River), con 4 y 10 presencias, y Jonathan Herrera (Central Córdoba de Santiago del Estero), con 14 partidos.

Lo que no consiguió hasta ahora Bíttolo para aportar más al ataque rojinegro es el gol. Tampoco es un futbolista que festejo seguido. Cuenta con muy pocos en su carrera. Apenas tres.

Un dato curioso es que su única conquista en el club del Parque fue en el primer encuentro oficial que disputó con la rojinegra, frente a Defensores Unidos de Zárate por la Copa Argentina 2018. Los otros dos de su carrera fueron en Colón y Atronitos de Grecia.

Con contrato vigente en Newell’s hasta junio de 2020, a préstamo, Bíttolo no termina de entrar en el hincha, que en ocasiones pide que salga del equipo. Atrás sólo tiene a Matías Orihuela, incorporación de mitad de año que todavía no jugó. Más allá de cierta resistencia por parte del hincha, Bíttolo contribuye para los goles de Newell’s, aunque no todos se hayan percatado de eso.