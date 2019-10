Marcelo Bielsa sigue cosechando reconocimientos en Europa por los valores con los que conduce. Y así como fue premiado por el juego limpio (fair play) en la fiesta de entrega de premios en The Best, en esta ocasión fue distinguido por la organización Panathlon.

El entrenador rosarino y el club Leeds United fueron reconocidos en el rubro fair play por el gol que se dejó hacer ante Aston Villa, en un partido correspondiente a la temporada pasada, tras ponerse en ventaja en una jugada que no detuvieron pese a que había un jugador rival caído que demandaba asistencia médica.

Por ese mismo motivo hoy Bielsa volvió a ser distinguido, y a diferencia de la fiesta pomposa de The Best, en esta ocasión un representante de la organización Panathlon se hizo presente en el centro de entrenamiento de Leeds para hacerle entrega a Bielsa de un cuadro en mención a su accionar.

Panathlon es una organización con base en Bélgica que se encarga de defender y promover los valores éticos en el deporte, razón por la cual la distinción a Bielsa es lógica y pertinente.

"Estoy muy agradecido. Es una distinción que me hayan premiado por esta situación, si bien me tocó tomar la decisión, valoro mucho a los jugadores que la tuvieron que concretar, porque hicieron algo contrario a la naturaleza de su oficio. También quiero agradecer a mi cuerpo técnico, al club y a los aficionados porque me acompañaron con el espíritu del comportamiento que tuvimos en esa ocasión", expresó Bielsa.

El Leeds United ganó seis partidos de los 11 que jugó, empató dos y perdió tres, y está quinto en las posiciones del torneo de ascenso inglés, sólo a dos unidades de los líderes Albion y Notthingham Forest.