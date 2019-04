En el mismo día en que habló Maxi también lo hizo Héctor Bidoglio, pero en este caso con la mirada puesta en el encuentro revancha de la fase inicial de la Copa de la Superliga que Newell's sostendrá el domingo, a las 15.30, frente a Gimnasia. Y más allá de adelantar, sin confirmar, que posiblemente parará el mismo equipo que viene de vencer al lobo, en La Plata, el DT —en un momento de críticas hacia el rendimiento del equipo— aseguró que "Newell's tiene un muy buen plantel", aunque enseguida resaltó que "necesita potenciarse con refuerzos de categoría".

El entrenador fue el primero en concurrir a la sala de prensa y más allá de que no definió los once titulares para el domingo, sí mencionó la idea de no tocar nada. Es decir presentar el equipo con Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Teodoro Paredes, Stéfano Callegari y Leonel Ferroni; Jerónimo Cacciabue y Braian Rivero; Luis Leal, Mauro Formica y Maximiliano Rodríguez; Alexis Rodríguez. "Sabemos que la serie está abierta, que va a ser difícil, así que trataremos de hacernos fuertes de local, de ser protagonistas y cuidar el resultado jugando en campo de ellos, buscando el partido", declaró el conductor leproso.

"Es un buen resultado (el que obtuvo la lepra el viernes pasado) porque Gimnasia actuando de local en los últimos partidos fue un rival muy fuerte para muchos equipos. Así que le damos mucha importancia".

Acerca de los aspectos a corregir, Bidoglio tiró: "Tenemos que mejorar en el pase de salida; en los pases simples que hemos tocado con mal criterio. Hay sectores de la cancha donde no nos podemos dar el lujo de perder la pelota".

Con la intención de hacer buena campaña en la presente copa expresó: "De ahora en adelante son todos partidos en los que nos tenemos que despertar bien, tenemos que seguir manteniendo esa regularidad que conseguimos de local y mejorarla".

Durante su exposición, Bidoglio sostuvo que "Newell's tiene muy buen plantel", pero es consciente que "para potenciarse necesita refuerzos de categoría". Y enseguida tiró una frase contundente: "No es conveniente que hable del plantel, ya que eso lo tendrá que hacer el (técnico) que venga".