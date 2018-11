Una prueba, la primera de la semana, no es argumento válido ni definitorio para confirmar de qué manera jugará Central la semifinal de Copa Argentina ante Temperley. Pese a ello Edgardo Bauza comenzó a entregar indicios de lo que será el equipo para el domingo en el Mario Alberto Kempes. La cosa parece que viene con sorpresa. En lo que fue el primer trabajo táctico el técnico canalla le dio pista a Diego Becker, un jugador que hasta aquí prácticamente no había sido tenido en cuenta. Ovación en su edición de ayer mencionó que la chance de Becker junto a la de Andrés Lioi eran las que manejaba el Patón para suplir la ausencia del suspendido Federico Carrizo. La segunda no se dio, pero sí la primera. La práctica de hoy será fundamental y tras ella Bauza podría confirmar los once, pero el hecho de que ayer haya probado sólo con Becker no es un dato no menor. Por supuesto que la otra gran duda está puesta en lo que ocurrirá con Matías Caruzzo, quien ayer no hizo fútbol, mientras que Maximiliano Lovera ya parece número puesto para suplir la baja del lesionado Germán Herrera.

Indudablemente los 20 minutos que Becker jugó en Tucumán (ingresó por Washington Camacho) fueron lo suficientemente valorables para que Bauza lo tomara en consideración. De otra forma no se explica que el juvenil (hermano de Pablo) se haya metido en la conversación para ser titular el domingo en Córdoba. ¿Por qué se hace referencia a ese episodio ante Atlético? Porque fueron los únicos minutos que el volante zurdo tuvo en cancha desde que el Patón tomó las riendas del equipo. Sólo había ido al banco ante Unión, pero no ingresó.

Aquel día en Tucumán ingresó para moverse por derecha y en las pocas intervenciones que tuvo logró marcar la diferencia. A tal punto que de una maniobra personal el canalla casi llega al empate, pero su remate se fue al lado del palo derecho de Lucchetti.

Desde el entorno de Bauza consideraron en el inicio de la semana que Becker era una alternativa, pero que no terminaba de conformar por la forma de juego de Temperley, pero ya el miércoles el pensamiento comenzó a ser otro. En los planes del cuerpo técnico estaba no sólo la chance del zurdo, sino también la de Lioi. La idea era probar un rato con cada uno y ver, pero el menor de los Becker arrancó y terminó el ensayo futbolístico.

Por supuesto que todavía es prematuro afirmar que será él quien juegue contra el gasolero, pero de lo que no hay dudas es que hoy está mejor posicionado en la consideración del entrenador que otros futbolistas, tal el caso de José Luis Fernández, también mediocampista con izquierda y con un vasto recorrido ya en la primera división. Algo similar ocurre con Lioi, quien fue en este ciclo una de las principales armas de recambio. Es más, en un determinado momento se quedó con el puesto del Pachi Carrizo. Pero en poco tiempo pasó de eso a ni siquiera formar parte del banco de relevos, tal como ocurrió el pasado viernes en Tucumán.

Lo que hace el ingreso de Becker es no alterar el ordenamiento táctico del equipo. Lo mismo hubiera ocurrido con cualquiera de los otros dos nombres (a lo sumo con Lioi, de acuerdo a la lógica, hubiera que correr a Camacho a la izquierda). De todas formas, al Patón le queda la práctica de hoy para seguir probando.

Claro que en ese entrenamiento de hoy lo que estará en el tapete es la presencia o no de Caruzzo. El defensor ayer no participó del trabajo táctico (estaba previsto que así fuera) debido a que se recupera de un desgarro en el aductor derecho. En su lugar estuvo Nicolás Giménez. El cuerpo técnico está convencido de que el experimentado jugador podrá jugar, sobre todo porque es él quien no quiere perderse el partido. Además, el martes el Patón advirtió que el de Temperley "es un partido para tomar riesgos". No obstante, la prueba física será fundamental. ¿Si no llega? El tema es ver si el DT le da la chance a Giménez o apuesta nuevamente por Renzo Alfani, quien fue titular en Tucumán, pero que indudablemente su actuación no convenció al entrenador.

Por lo demás, Lovera irá en lugar del Chaqueño Herrera. Aun con la chance de arrancar desde unos metros más atrás, el formoseño volverá a ser titular como ante Colón.