Bauza: "Siempre tuve la sensación de Central campeón"

"Siempre tuve la sensación de Central campeón". Con esa frase Edgardo Bauza cerró la conferencia de prensa a minutos de la clasificación del canalla a una nueva final de Copa Argentina. Un Patón demasiado tranquilo para lo que su equipo acababa de lograr. Un técnico que ayer en el Mario Alberto Kempes protagonizó un eslabón más en la cadena de emociones fuertes entre un club que lo vio nacer y crecer futbolísticamente no sólo como jugador sino como técnico. Es el mismo club en el que jugará la segunda final con el buzo de DT. Aquella Conmebol de 1998 no se le dio porque Santos se lo impidió. Ahora deberá buscar las herramientas necesarias para que a su equipo no le suceda lo mismo con River o Gimnasia, los protagonistas de la otra semifinal.





Su llegada a Central marcó un quiebre desde lo emocional para muchos. Y si hay algo de lo que el Patón se encargó a lo largo de su carrera es mostrar productividad en las competencias cortas. Algo ya había logrado en Arroyito, pero también en Liga Deportivo Universitaria de Quito y San Lorenzo. En ambos logró la Copa Libertadores. En su Central tiene la chance ahora de abrazar el título en una Copa Argentina que no se cansa de hacerle caritas al canalla, independientemente del resultado final. El Patón está a 90 minutos de lograr lo que Russo y Coudet no pudieron (Pablo Montero llegó a la semifinal). Está a ese tiempo también de sepultar aquella definición frente a Santos que le impidió lograr un título con el canalla. Había llegado lejos también en la Libertadores de 2001 (semifinal) y quedó en el umbral en el Apertura 99 (a un punto del campeón River).





"Estoy contento porque vamos a jugar una final, por la gente que hizo un sacrificio enorme para venir a apoyar y alentar. Para ellos también es un premio", analizó Bauza en el inicio de una alocución pausada, medida.





Con el resultado puesto, por supuesto que todo es más fácil de analizar. Incluso de obviar algunas cuestiones que en la previa también revolotearon. Las conjeturas de que un paso en falso hubiera podido darles chance a los análisis con la posibilidad de fin de ciclo estuvieron, amén del terrible resultados que había logrado semana atrás con el triunfo en el clásico frente a Newell's.





Con la alegría a flor de piel y la clasificación bajo el brazo ya no hubo lugar, ni lo habrá hasta el final del semestre, para conjeturas de ese tipo. Es que hoy Bauza es el técnico del Central nuevamente finalista de Copa Argentina.





"Hicimos todo para ganarlo, pero Temperley hizo lo suyo, logró el empate por un error nuestro y se nos complicó", sostuvo el DT canalla cuando se metió de lleno en el análisis del partido. Y agregó: "Nosotros queríamos jugar la final. Por eso la alegría inmensa, por lo que representa para el club. Porque no sólo tenemos la posibilidad de jugar otra final, sino también de entrar a la próxima Libertadores".





"En lo personal estoy muy tranquilo. Se lo había dicho en la charla a los jugadores de que estaba seguro de que íbamos a llegar a la final. Los veía bien a los muchachos y me lo demostraron en el partido", apuntó el Patón, quien fue tajante cuando señaló que "acá había que ganar" y "no tanto analizar el juego".

Volvió sobre la idea de "felicidad" porque "llegamos a una final, que es lo que queríamos" y hasta tuvo tiempo para retroceder un poco en el tiempo cuando apuntó: "Le ganamos a Newell's un partido crucial y ahora esto".

En medio del alboroto que se vivía a sus espaldas, cerca del vestuario canalla en el Kempes, Bauza sostuvo: "Vamos a priorizar recuperar a los jugadores", por lo que se supone que el foco se pondrá definitivamente en la Copa Argentina. Para el cierre quedó la consulta sobre si alguna vez había tenido la sensación de Central campeón, a lo que el técnico respondió con un contundente "siempre la tuve".

"No es lo mismo River que Gimnasia"

Central ya perdió tres finales en la Copa Argentina, por eso la consulta a Bauza sobre la manera de jugar la que se viene. El Patón respondió con el manual bajo el brazo. "No es lo mismo jugar contra River que con Gimnasia. Habría que cambiar todo porque son equipos totalmente diferentes. Es claro que uno juega de una forma y otro de otra", relató el DT, quien sentenció: "Central va a jugar la final y eso es lo más importante". No obstante señaló que "River tiene muchísima jerarquía y también habrá que ver qué pasa en la final con Boca".

