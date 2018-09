Bauza responsabilizó al árbitro del empate

El Patón Bauza no anduvo con vueltas. No ocultó su fastidio. Y le apuntó al árbitro del partido, Fernando Espinoza. "Si no se equivoca con el penal podríamos haber ganado", manifestó el entrenador de Central, al tiempo que aseguró que "en líneas generales" se fue "conforme con el rendimiento del equipo".

"No fue penal. (Matías) Caruzzo dicen que llegan los dos, que no lo toca. El jugador (Santigo Silva) se tira. El árbitro cobró un penal que no fue", manifestó el entrenador canalla.

