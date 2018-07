Bauza, la insistencia como base para armar el equipo

"El equipo ya está acomodado, sabe a lo que tiene que jugar, sabe del orden. Hemos tenido mucho tiempo para trabajar. Ahora hay que empezar a crecer como equipo y darle vuelo". Egdardo Bauza entiende que pese a algún detalle que aún resta por pulir, Central tiene todo para salir a la cancha y rendir de acuerdo a las exigencias. Y hay algo que el Patón tiene en claro hoy y es no sólo la forma, sino los nombres. A cuatro días del debut en el semestre (juega el jueves por Copa Argentina ante Juventud Antoniana), el canalla pondría en cancha la base a la que Bauza le dio rodaje desde el primer amistoso. Y ese no es un detalle menor. Porque lejos de probar, mezclar o mover piezas de una determinada manera, lo que hizo el Patón es armar una base y a partir de ahí empezar a construir.

Es cierto que la llegada de algún jugador de jerarquía obligaría Bauza a llevar a cabo algún tipo de reestructuración en el equipo. Pero son muy pocos los días que restan para largarse al ruedo y hoy los nombres están más que claros.

Se insistió hasta el cansancio sobre la idea del orden, pero de igual forma se recuerda esas "dos líneas de cuatro" de las que el Patón habló el viernes en conferencia de prensa. Igual lo del esquema no es el tema en cuestión.

De los 11 que tienen todo para estar desde el arranque el jueves, ocho fueron titulares en los cinco amistosos que realizó Central a lo largo de la pretemporada, lo que habla a las claras de esa "base" que el técnico canalla puso entre ceja y ceja y a la que le dio rodaje.

Incluso ocurrieron cosas que impidieron que a esos ocho se les agregaran algunos más. Por ejemplo, cuando el plantel viajó a Costa Rica lo hizo sin Marco Ruben, quien se sumó una semana después a los trabajos en Centroamérica. Por eso el delantero se perdió el primer amistoso, ante Alajuelense (en su lugar lo hizo Pablo Becker, posteriormente transferido a Antofagasta de Chile). En caso contrario, el capitán seguramente hubiese formado parte del equipo principal. Y un hecho similar sucedió con Matías Caruzzo, quien retornó una semana antes por cuestiones personales, lo que motivó que el Patón no pudiera contar con él en el ensayo frente a Cartaginés (ese día en la zaga jugó Mauricio Martínez).

Indudablemente ya en Costa Rica el DT tenía una idea clara en cuanto al esquema y nombres. Y la ratificó todas las veces que se le presentó. Así llegaron los amistosos contra Argentino, Platense y Tiro Federal. Se debe consignar la particularidad del choque ante el tirolense, donde hubo muchas variantes y prácticamente todos tuvieron la chance de jugar algunos minutos, pero lo que es imposible pasar por alto es que los once que estuvieron desde el inicio fueron los que venían actuando en todos los amistosos.

De no haberse suspendido el partido contra San Lorenzo, Bauza seguramente hubiese utilizado esa misma formación en lo que, se pensaba, debía ser el examen más fuerte de la etapa preparatoria y un verdadero banco de pruebas en la previa de Juventud Antoniana. Pero como el encuentro quedó trunco, el Patón no quiso que el grupo se quedara sin esos minutos de fútbol y por eso la práctica de ayer, en la que nuevamente rodó la pelota, en Arroyo Seco, entre titulares y suplentes. Y en consonancia con todo lo que venía sucediendo, el equipo fue el que ya prácticamente sale de memoria.

Lo dicho, esos ocho jugadores pudieron ser 10 si Ruben hubiese viajado a Costa Rica de entrada y si Caruzzo no se hubiera vuelto antes. Y no sólo eso. Si Bauza no le hubiera dado la chance en un partido a Josué Ayala, tranquilamente los once pudieron haber actuado de principio a fin.

Esto está lejos de pensar o creer que el equipo va a ser un violín desde el arranque o que la idea del Patón se vea plasmada en un ciento por ciento. Sin dudas que el rendimiento que el DT considera ideal irá apareciendo con el correr de los partidos. Pero de lo que no hay dudas es que Bauza llegó con una idea y que los trabajos de pretemporada no le alteraron el plan. Por eso la base con la que arrancó la mantuvo hasta el final.