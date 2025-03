Básquet de la Liga Federal: tres equipos rosarinos ganaron y el cuarto perdió

Próxima fecha en la Liga Federal de Básquet

El tercer capítulo para los equipos rosarinos en esta Liga Federal se iniciará el lunes con el enfrentamiento entre Temperley y Central. Mientras que el martes, Naútico recibirá a Argentino de Marcos Juárez. Sportsmen Unidos a San Martín de esa ciudad y Gimnasia a Sport de Cañada de Gómez.

Superliga – Asociación Rosarina

Se disputaron el viernes por la noche los primeros tres partidos de la Superliga. Provincial derrotó 72 a 63 a Atlético Fisherton, Unión y Progreso venció de visitante a Unión de Arroyo Seco por 68 a 66, mientras que Atalaya le ganó 82 a 72 a Club Olegario Víctor Andrade (CAOVA).

La programación para el domingo 16 de marzo se compone de: Gimnasia vs. Echesortu, Náutico vs. Sportivo América, Regatas vs. Atlantic y Sportsmen vs. Central. El cotejo entre Temperley y El Tala se jugaría el miércoles 19 de marzo.