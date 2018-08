Barcelona goleó a los xeneizes

En un duelo que estuvo marcado por la jerarquía individual de cada equipo, Boca no pudo con Barcelona, que lo goleó por 3 a 0 en el estadio Camp Nou y se quedó con la Copa Joan Gamper.

Messi, que decidió tomarse una pausa en la selección, marcó un tanto al definir de emboquillada ante la salida de Esteban Andrada, quien tuvo responsabilidad en el primer gol, pero también protagonizó varias tapadas importantes.

Boca, que colocó un mix entre habituales titulares y suplentes, quedó expuesto ante un rival que tiene una marcha diferente y que desequilibró más por jerarquía individual que por rendimiento colectivo.

A excepción de un remate de Sebastián Villa que dio en el palo cuando estaba por terminar la primera etapa, al conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto le costó ser profundo, con juego asociado, sí se aproximó varias veces a través de la pelota parada.

En un partido donde hay poco para analizar, sobre todo porque quedó evidenciado una gran diferencia de jerarquía entre los equipos, tal como suele ocurrir en los últimos años cuando se enfrentan un poderoso de Europa y otro del continente americano, un punto positivo fue la labor de Andrada.

En el gol de Malcom, su remate potente pero no muy esquinado, se le escurrió por abajo de su cuerpo.

Sin embargo, tuvo varias intervenciones interesantes, entre ellas una doble atajada y un tiro que le desvió a Coutinho.

Otro aspecto interesante para destacar fue la actuación del colombiano Villa, quien mostró una dinámica más que interesante.

Uno de los puntos bajos de Boca fue la labor de Julio Buffarini, quien no pudo frenar a Malcom en el primer tanto y en el segundo en vez de rechazar una pelota se la devolvió a Messi para que éste definiera ante la salida de Andrada.

Con la expectativa centrada en él, Lionel Messi no accedió a dialogar 24 horas después de que haya trascendido que tomó la decisión de dejar por un tiempo la selección. No obstante, antes del partido que su equipo le ganara a Boca dijo que Barcelona "va a darlo todo" para reconquistar la Liga de Campeones, una competición que será una prioridad después de tres años seguidos de reinadode Real Madrid. "Estatemporada tenemos un plantel para ilusionarnos. Los fichajes que vinieron nos van a ayudar mucho", afirmó el jugador rosarino.