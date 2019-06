Atlético no encuentra su norte en el Top 12 de la Urba

Atlético del Rosario sigue sin encontrar su norte. Ayer, en el marco de la 10ª fecha del Top 12 de la Urba, cayó en un duelo de fundadores ante Belgrano Athletic por 31-15 y continúa sin poder escaparle al último lugar de la tabla de posiciones.

Ayer, el equipo del pasaje Gould arrancó bien e inmediatamente se puso en ventaja con los tries de Federico Mayol y Nicolás Cripovich y una conversión de Bisio (quien luego sumó un penal en el complemento), pero no supo aguantar la diferencia. Belgrano empezó a trabajar más con sus delanteros y logró revertir la tendencia para irse al descanso con un 15-12, con los tries de Masera y Ferronato más el aporte de Rosati a los palos.

Ya en el complemento, fue todo del vencedor que barrió con su adversario y trasladó al tanteador su superioridad con las apariciones de Lando, Gómez Di Nardo y Ferronato para alcanzar el bonus y mantenerse en el lote de equipos que peleará en lo más alto.