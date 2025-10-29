La Capital | Ovación | Asociacion Rosarina de Futbol

Asociación Rosarina de Fútbol: el libro "Rosario, capital del fútbol" llegó a la Universidad y fue un éxito

La doctora Silvina Giammaría y la licenciada Celina Barón fueron las encargadas de la exposición en la Universidad y contó con una gran convocatoria

29 de octubre 2025 · 21:49hs
Asociación Rosarina de Fútbol. Silvina y Mario Giammaría junto Cintia Pinillos

Asociación Rosarina de Fútbol. Silvina y Mario Giammaría junto Cintia Pinillos, Javier Gañan y Celina Barón en la presentación del libro "Capital del fútbol"    
Asociación Rosarina de Fútbol: el libro Rosario, capital del fútbol llegó a la Universidad y fue un éxito

En el marco del 120º aniversario de la Asociación Rosarina de Fútbol, se realizó la presentación del libro “Rosario, capital del fútbol-Historia de una pasión”, en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR.

La exposición estuvo a cargo de Celina Barón, licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, docente de la Diplomatura en Gestión Deportiva y miembro del Observatorio del Deporte, y la doctora Silvina Giammaría.

El recinto tuvo una gran concurrencia, fue un éxito y también contó con las palabras de la licenciada y decana Cintia Pinillos y el licenciado Javier Gañan.

Una obra histórica del fútbol rosarino

La obra recopila fotografías históricas y repasa momentos trascendentales de los clubes que forman y formaron parte de la liga más importante del interior del país. El trabajo, que pone en valor el legado de una institución con 120 años de historia, fue declarado de interés por la Cámara de Diputados de Santa Fe y el Concejo Municipal de Rosario.

“Es un honor presentar el libro de la Asociación Rosarina de Fútbol en la Universidad Pública, en la Facultad de Ciencia Política, un gran trabajo que es el resultado de muchos años de elaboración. Es un libro que tiene un trabajo editorial excelente, con un recorrido fotográfico maravilloso y además también quiero hacer la salvedad, que este libro, si bien es el libro de La Rosarina, es el libro de Rosario. Es un libro que une perfectamente lo que es la historia de nuestra ciudad. La Rosarina de Fútbol es actor fundamental, fue capaz de articular el deporte, la vida social y la identidad de Rosario”, sostuvo Celina Barón.

>>Leer más: Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI se puso el traje de candidato al título en la A

Silvina Giammaría destacó el trabajo de los profesionales

Por su parte, Silvina Giammaría se mostró feliz por la presentación del libro. “Fue un éxito la convocatoria por todos los presentes y esto también es el trabajo que hizo durante casi ocho años Andrea Giammaría y un grupo de profesionales que trabajaron con mucha dedicación para llegar a este momento. Es un orgullo haber presentado este libro en la Universidad Nacional de Rosario”, dijo la doctora.

Libro555

