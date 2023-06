Asociación Rosarina de Fútbol: Coronel Aguirre echó al DT y sumó a Colusso

rojo.jpg Puntero e invicto. Coronel Aguirre es la sensación en la Asociación Rosarina de Fútbol.

“Todavía no puedo creer la decisión que tomó la dirigencia de Aguirre. Jamás tuve problemas con nadie. Solo me dediqué a trabajar. El lunes tuve una reunión con Daniel Quinteros, quien me informó la salida del club. Se manejaron muy mal conmigo. Ahora trajeron a Cristian Colusso, quien es amigo del nuevo mánager de Aguirre”, dijo Gastón Romero.