Asociación Rosarina de Fútbol: Córdoba volvió a Primera A

Los dirigidos por el Mono Santamaría sumaron 56 puntos y le sacaron siete unidades de diferencia a Mitre, el escolta, al que le restan disputar sólo dos partidos, ya que en la última fecha debería jugar ante 1º de Mayo, club que fue sancionado con la pérdida de la categoría. Por lo tanto los perecinos no lo podrían alcanzar.

“Estoy muy feliz de poder haber logrado el ascenso en un club tan importante como Central Córdoba. Son sensaciones lindas y distintas. Todos los ascensos tienen sus diferentes emociones. Este es muy especial, en un año donde en lo personal fue muy duro por la pérdida de mi madre (la querida Pocha), pero así y todo, nunca dejamos de trabajar en busca del campeonato. Ahí llegó Roly Ocampo, confió en mi persona al igual que mi grupo de trabajo y el objetivo desde el primer momento fue llevar a Córdoba a la Primera A. No dudé y junto con mi profesor Franco Olivera nos pusimos a trabajar y un año después los resultados están a la vista. Fue una temporada excelente con un grupo de jugadores fuera de serie. En el año solo perdimos dos partidos. Todos los futbolistas entendieron el mensaje y hoy son de primera”, dijo David Santamaría, DT del charrúa.

A la hora de los agradecimientos, Santamaría no se olvidó de las personas que siempre estuvieron para lograr el ansiado ascenso. “Soy una persona muy agradecida y en este lindo momento no me quiero olvidar del apoyo que tuve de todas las personas que trabajan en el predio, de Marcelo Francone, Maximiliano Domínguez, Luciano Gamarra, el coordinador Alejandro Rubinich, todos los profesores de inferiores y los directivos del club que apostaron a mi trabajo”, cerró Santamaría.