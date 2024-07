Ariel Paolorossi asumió como nuevo coordinador de juveniles de Newell's

El ex jugador retorna al Parque para ponerse al frente de la organización de divisiones inferiores, junto a Gabriel del Valle Medina y Adrián Navarro.

“Estoy muy contento con este nuevo desafío”, señaló el ex jugador del club.

Las estructuras internas de Newell's siguen atravesando una etapa de reacomodamientos. En ese marco de entradas y partidas que hasta ahora no se detienen, Ariel Paolorossi asumió como nuevo coordinador de juveniles rojinegras. El ex jugador retorna al Parque con la misión de ponerse al frente de la organización de divisiones inferiores, junto a Gabriel del Valle Medina y Adrián Navarro.

"Me gusta mucho lo que hago, hace muchos años que me dedico a esto y estoy muy contento con este nuevo desafío”, destacó Paolorossi.

Durante los últimos años se destacó en las divisiones juveniles de Lanús y tuvo un reciente paso por Colo Colo de Chile, en ambas oportunidades estuvo al frente de la coordinación del fútbol formativo, su “gran pasión”, de acuerdo a lo que comentó en las redes sociales de la entidad leprosa.

Arriba acompañado por dos profesionales de gran confianza para este nuevo desafío: Gabriel del Valle Medina, de extensa experiencia como entrenador en el fútbol argentino; y Adrián Navarro, quien será el coordinador del área física.

“Me crié futbolísticamente en este club. Newell’s me brindó las herramientas para armarme como profesional y dedicarme luego a la formación. Me gusta mucho lo que hago, hace muchos años que me dedico a esto y estoy muy contento con este nuevo desafío”, enfatizó entusiasmado Paolorossi.