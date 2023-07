Argentino quiere afirmarse bien arriba en la Primera D

El defensor con pasado en Tiro Federal, Adiur, Central y en la reserva Newell’s en el 2022, se ganó un lugar en el equipo albo. “Pasé por varios clubes de la ciudad, en la temporada 2022 formé parte de la reserva de Newell’s y a fin de año me tuve que ir. Por suerte se dio para jugar en Argentino y no lo dudé. En esta decisión tuve el apoyo de mis familiares y le di para adelante. El plantel me recibió muy bien y fui conociendo la categoría partido tras partido al igual que varios de mis compañeros. Nuestro objetivo es quedarnos con el primer puesto y vamos por el camino correcto”, dijo Levrand, quien vuelve al equipo después de cumplir una suspensión.