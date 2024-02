Argentino empató 0 a 0 pero pudo ganarlo en un gol no cobrado en el adicional

Argentino regresó a la C, fue protagonista y cuando sintió el desgaste tuvo la victoria en un cabezazo de Abalos que el arquero de Ituzaingó pareció sacar de adentro.

Y el día llegó. Después de aquel 22 de mayo de 2010, en que por primera vez bajó a la Primera D, nunca más pudo salir hasta esta reestructuración que le permitió volver a la Primera C, tras una temporada muy buena vale decir. Así, Argentino renovó su ilusión visitando a Ituzaingó por la 1ª fecha de la temporada 2024, que otorgará un solo ascenso después de 50 fechas, entre Apertura y Clausura. El empate 0 a 0 le sentaba bien, pero a los 47' del segundo tiempo llegó el cabezazo de Abalos, el arquero pareció sacarla de adentro y el árbitro tras mucho cabildeo no lo cobró. El final terminó con las protestas de todos los salaítos. Una pena ese final y esa victoria que no pudo ser. Igual, en el balance debe tomarlo como un buen comienzo.