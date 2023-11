Argentina campeón de la Copa Davis 2016: a siete años de la gran hazaña

En la misma tarde del viernes, Juan Martín Del Potro impuso su jerarquía con autoridad y se quedó con un triunfo frente a Ivo Karlovic con parciales de 6-4, 6-7 (6), 6-3 y 7-5, para dejar la serie empatada al final de la primera jornada.

Highlights: Croatia 2-3 Argentina

El sábado llegó el turno del dobles, con un panorama complicado para la dupla argentina conformada por Del Potro y el correntino Leonardo Mayer antes los croatas Cilic e Ivan Dodig. Aunque el cotejo comenzó parejo y de igual a igual, finalizó en 7-6 (2), 7-6 (4) y 6-3 para los europeos, que pasaron al frente por 2-1 y a tan solo un triunfo de quedarse con el título.

Argentina debía quedarse con los dos partidos del domingo para ganar el campeonato, nada más ni nada menos que como visitante. En el primer turno, Del Potro se recuperó después de estar dos sets abajo y venció a Cilic por 6-7(4), 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3. El tandilense luchó con todas sus energías para igualar la serie y dejar la definición para el último encuentro.

Delbonis debió saltar a la cancha para el choque decisivo ante Karlovic, que definiría al campeón. Con tranquilidad y mucha confianza, llevó el duelo al juego que él quería, logrando desestabilizar a su rival, que contaba con una gran capacidad de saque. Con un contundente 6-3, 6-4 y 6-2, el argentino selló la victoria por 3-2 en la serie para quedarse con la Copa Davis por primera vez en la historia.

“Este trofeo es de todo el tenis argentino”, expresó el capitán Daniel Orsanic durante los festejos en plena cancha del estadio Arena Zagreb, con una marea de argentinos que cantaban ya sin la presencia de los hinchas croatas, que se habían hecho sentir durante todo el fin de semana.

Durante la celebración, la estrella del equipo, Juan Martín Del Potro, aseguró: “Ganar la Copa Davis es lo mejor de mi carrera. Me cuesta todavía entender lo que nos pasa. Por el esfuerzo y por lo que costó ganarla, esta Copa es muy especial”. El tandilense también se tomó su tiempo y mostró que se había lesionado la mano izquierda durante el último partido: “Fue cuando paré un saque de Cilic. El médico me dijo que tengo una fisura pero no me preocupa porque fue el último partido de la temporada”, afirmó.

La presencia de Maradona en la final de la Copa Davis

Como era una costumbre en las distintas competencias que involucraban a un equipo o un deportista argentino, Diego Armando Maradona se hizo presente en Zagreb para presenciar la gran final de la Copa Davis 2016 entre Argentina y Croacia.

La aparición del astro futbolístico para alentar a sus compatriotas encendió las alarmas en Daniel Orsanic, ya que temía que Maradona revolucionara al equipo y desconcentrara a los jugadores por su presencia. A raíz de ello, el capitán argentino pidió reunirse con él y tuvieron una charla privada, en la que Diego llevó calma con un mensaje muy claro, en el que le garantizó que no invadiría ningún espacio privado del equipo para que los tenistas estuvieran tranquilos.

Así vivió Diego Maradona la victoria de Del Potro ante Cilic en la Copa Davis

Si algo caracterizaba a Maradona fue su fanatismo por cualquier representante argentino y esta no sería la excepción. Además de ser una motivación mientras estaban en cancha, los jugadores tuvieron un encuentro con él horas antes del día decisivo. “Muchachos, nosotros tenemos más huevos que nadie. Ustedes van a ganar y lo van a dar vuelta”, dijo el 10 a todo el plantel en una charla privada.

“Fuimos a su hotel y nos recibió en pijama. Nuestra situación era complicada porque íbamos perdiendo y necesitábamos ganar los dos partidos del domingo, pero Diego les transmitió una confianza tremenda a los jugadores. Él estaba seguro de que seríamos campeones”, señaló Mariano Hood, subcapitán del equipo, sobre aquel encuentro.

El inesperado héroe del título, Federico Delbonis

Para sumarle un tono más épico al triunfo, la definición quedó en manos de la última alternativa en el plantel argentino, Federico Delbonis. El zurdo nacido en Azul el 5 de octubre de 1990, atravesaba su mejor año deportivo y había alcanzado el puesto 33º del ranking mundial en mayo, pero había quedado al margen en las series ante Polonia y Gran Bretaña, aunque fue figura frente a Italia con dos triunfos.

Después de su derrota en el primer partido, le llegó la oportunidad de su vida y sacó a relucir toda su capacidad. En una entrevista con Télam, confesó: “Me sentí el Burruchaga del tenis, el que hizo el gol para ganar el título, pero lo más valioso fue el grupo humano que construyó (Daniel) Orsanic y permitió ganar las series y los puntos anteriores, que fueron muy importantes para poder lograr el objetivo”.

“Pensaba que la final estaba perdida, recién empecé a creer cuando ‘Delpo’ hizo una ‘Gran Willy’ y se liberó, luego inclinó el partido para su lado y traté de concentrarme en el mío, el quinto punto, aunque mentalmente era muy difícil hacerlo”, señaló sobre la previa a su gran partido y la victoria de Del Potro ante Cilic.

“Cuando comencé a jugar con Karlovic estaba tranquilo, planteé un partido de fondo, tomé mucha confianza y casi no pasé sobresaltos. Por mi nivel de juego lo pongo en el podio de los mejores que jugué durante toda mi carrera”, expresó Delbonis.