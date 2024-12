"Argentina 78": un peruano reiteró que seis jugadores se vendieron y criticó al arquero

serie Mundial 78 - 2.mp4

En otras ocasiones el exjugador había hablado del tema y confirmó las especulaciones que siempre se hicieron en torno a ese partido. Las imputaciones por parte de Velásquez no fueron sólo hacia sus compañeros. "No hablo por gusto. Seis jugadores nos reunimos para decirle al técnico Marcos Calderón que no atajara Quiroga y aceptó. Al día siguiente, lo primero que hace es ponerlo. ¿Qué se puede pensar? ¿Por qué no queríamos que tapara? Porque era argentino y lo iban a abordar, amenazar y queríamos protegerlo", lanzó contra el entrenador.

A la vez, también recordó una situación que le llamó la atención. "En ese partido, el entrenador me saca comenzando el segundo tiempo, cuando perdíamos 2-0. Entró Gorriti y llegaron los demás goles", explicó.

Ramón Quiroga también habló del tema al ser consultado y se limitó a decir una frase contundente. "Todo se sabe, tarde o temprano se sabe", disparó el arquero, que siempre dejó en claro que tuvo una buena actuación y que "no me comí ningún gol".

César Luis Menotti, quien falleció en mayo del presente año, también fue entrevistado tiempo atrás y resaltó que "Videla no fue a trabar una pelota" con el fin de dejar en claro que Argentina ganó en buena ley.