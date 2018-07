Aprobaron con una goleada

Ganar el primer partido de un Mundial no es una condición sine qua non para pelear por el título, pero sí un paso enorme en un camino de aspiraciones grandes, como es el de Las Leonas en el Mundial de Londres que inició el sábado pero que las vio saltar a la cancha ayer. Perder en una primera fecha no significa quedarse afuera de nada cuando el recorrido es largo, pero ganar, definitivamente, es lo que quieren todos. Porque facilita la búsqueda desde el principio, porque garantiza tres puntos pensando en avanzar lo más rápido posible a cuartos de final y porque más que nada quita presiones. A nadie le gusta llevarse sorpresas desaprovechando puntos antes rivales de ránking inferior, por lo que casi toda la cosecha de Las Leonas ayer fue positiva. En el debut en la Copa del Mundo, el equipo nacional dio cuenta de España por 6 a 2 con goles de Julieta Jankunas, Paula Ortiz (2), Agustina Albertarrio, Delfina Merino y Noel Barrionuevo de penal. Abrió el marcador Carola Salvatella y descontó luego Beatriz Pérez.

El estreno de Argentina significó una buena prueba de carácter desde el primer cuarto nomás. Porque a los 3' una distracción en defensa, en la primera llegada de España, terminó en gol. Dejaron que Alicia Magaz entrara tranquila al área y que después Berta Bonastre pegase casi sola delante de Belén Succi. Y el error salió caro, porque por detrás de la arquera entraba Salvatella para "descolgarla" y anotar el primero. Los nervios de Las Leonas fueron evidentes en esa primera parte, lentas, ciertamente entumecidas, imprecisas. Les costó asentarse y sacarse de encima esa mochila del primer partido. No es un dato menor el hecho de que entre estas 18 Leonas haya 10 debutantes en este tipo de competencia. Nada es gratis.

Pero fue justamente la más chiquita del plantel, la cordobesa Julieta Jankunas, la que empezó a llevar tranquilidad pese a sus 19 años. Janku, viva como pocas, puso perfectamente el palo para el desvío en un córner corto que ejecutó Barrionuevo a los 8' y a partir de ahí, una historia que parecía tomar coloración oscura, empezó a vez la luz. Sobre la chicharra del primer cuarto Paula Ortiz clavó un golazo al ángulo que hizo respirar a sus compañeras. Sobre los 22', de nuevo Jankunas dio la nota. Letal de contra, abrió bien los ojos y se la entregó a Eugenia Trinchinetti para que aproveche a la salida de la arquera por derecha, pero rebotó en ésta y otra vez le cayó a Jankunas que pese a tener la posibilidad de tirar al arco ahora abrió a la izquierda para que Albertarrio marque el tercero entrando libre.

Recién ahí Las Leonas pudieron hacerse más del partido y lo liquidaron en pocos minutos con otra intervención de Paula Ortiz, quien con toque sutil sobre la línea de fondo y casi de espaldas a la arquera aprovechó el centro de Merino. Apenas iniciado el segundo tiempo, no sin suspenso, la propia Merino la guapeó frente a la portera María Ruiz, quien perdió de vista la bocha mientras se le escurría por debajo de los pads. Merino, con paciencia y sin falta aprovechó esa situación para empujarla unos centímetros detrás de la línea y celebrar el quinto. El centro lo había metido por derecha María José Granatto. Se juntaron las mejores jugadoras del mundo en mayores y Sub 23. Cuando la historia ya estaba recontra escrita Noel Barrionuevo marcó de penal y Beatriz Pérez descontó para las Red Sticks, a través del córner corto.



Las Leonas supieron sobreponerse a esa desventaja inicial y a la atadura que originaban las presiones y los nervios. Fueron contundentes de contragolpe y sacaron el mejor rédito en ese aspecto que les sale bárbaro y en el que lucen una velocidad admirable. Además, anularon cualquier posibilidad de sorpresa en un Mundial que ya vio varias (ver aparte) y se desprendieron de ese peso que significa el primer partido y aún más con un equipo tan joven. Jankunas, igualmente, dejó en claro que ella se sintió como pez en el agua. No sólo se convirtió en la jugadora argentina más chica en anotar un gol en una Copa del Mundo sino que además se llevó la medalla de jugadora más valiosa del partido. Aunque no debe engañarse el equipo con el resultado a sabiendas de que buena parte del trámite del partido le correspondió a España, un conjunto renovado desde que quedó afuera del Mundial anterior, reinventado, también joven pero sorprendentemente habilidoso, con buen manejo de pelota y carácter. Entre Argentina y España hay 8 puestos de distancia en el ránking. Las Leonas son 3, España 11, pero en el hockey todo puede pasar.



Entonces, haber ganado fue fundamental para alimentar la confianza y la ilusión, para imponer tranquilidad, pero no una condición sine qua non para pelear por el título. Ese es el sueño de estas Leonas, que hicieron lo que correspondía pero tienen que crecer, ajustar y edificar mucho a partir de esto. Pese a que no fue con desempeño ideal, al primer examen lo aprobaron. Y eso es mucho en un Mundial. Hoy hay jornada de descanso, mañana se retoma la actividad y Argentina jugará el miércoles a las 14 con Alemania, el otro equipo fuerte del Grupo C (lo completa Sudáfrica). La vara, allí, estará más alta.