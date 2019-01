Allione está al caer en Arroyito y Riaño sigue ahí

Central tiene prácticamente abrochados los dos refuerzos que pretende. La jornada de ayer marcó que avanzó casi al punto de conseguir los servicios de Agustín Allione. La charla con Palmeiras arrojó como saldo la casi inminente llegada del volante a préstamo sin cargo por un año. Mientras que en el caso de Claudio Riaño hay que destacar que el delantero tiene un pie en Arroyito. La idea del atacante es definir hoy mismo su salida de Necaxa porque el deseo es sumarse al canalla. Demás está decir que los dirigentes auriazules esperan que ambos lleguen cuanto antes a nuestra ciudad para poder realizarles la revisión médica y luego firmar ambas cesiones.

Como lo de Duván Vergara se empantanó, automáticamente la secretará técnica dio vuelta la página y buscó otro nombre que tenía anotado en el borrador. Y quien más cuajaba era Allione, el mediocampista que fue seducido por Central en tres mercados de pases cuando Eduardo Coudet era el entrenador de la casa. Incluso el Chacho se lo quiso llevar hace poquito a Racing, pero tampoco tuvo suerte.

Fue entonces que ayer apretaron el acelerador y charlaron amigablemente con Palmeiras, que tiene los derechos del mediocampista por un año y medio más. A eso hay que sumarle que el ex jugador surgido de la cantera de Vélez dio rápidamente el sí cuando los auriazules le consultaron si ahora estaba dispuesto a venir a Arroyito.

"Se habló con el club y con el agente del jugador y todo indica que mañana (hoy), o pasado a más tardar, podría cerrarse este tema de manera favorable", le indicó anoche una fuente canalla a este medio cuando se lo interrogó por el mediocampista que actualmente entrena con Palmeiras y viene de jugar cedido en Bahía.

Es por eso que la resultante sobre el caso Allione indica que será un canalla más. Pero a la vez marca que su inminente llegada no está ligada a la posible salida de Federico Carrizo. Todo lo contrario. La idea de la dirigencia es retener a Pachi. Aunque en el caso de que Cerro Porteño mejore la propuesta que lanzó días atrás, como se espera, entonces se la evaluará con mayor determinación y luego se definirá si largan al futbolista. Aunque si los números cierran no habrá barreras que lo impidan.

Cabe destacar que Central cuenta con el 100% de los derechos federativos de Carrizo. También cuenta con el 60 de la ficha económica, mientras que Boca cuenta el restante 40% El cordobés debe además resolver su situación contractual porque en junio quedará en libertad de acción. Por eso es que todas las partes están buscando llegar a un punto racional para que ninguno se sienta perjudicado.

Con respecto al tema Allione hay que destacar que la secretaría técnica liderada por Mauro Cetto consiguió tácitamente un préstamo por un año sin cargo. Resta plasmarlo en el acuerdo, claro está. No obstante, ese no es un dato menor teniendo en cuenta que cuando estaba el Chacho Coudet el club ofreció una suma elevadísima por su llegada temporaria. Otro dato positivo es que hasta el momento Palmeiras no puso condiciones fuertes para ceder al volante, quien puede desempeñarse tanto por derecha como por izquierda.

En Central confían poder concretar hoy la llegada del santafesino mediocampista de 24 años. Es que el deseo es que llegue cuanto antes a nuestra ciudad, así cumple con los trámites burocráticos y luego se pone a disposición del Patón Bauza. ¿Será el lunes?

Sobre Claudio Riaño hay que hacer eje en que el delantero sigue con un pie en Arroyito. Ayer no pudo lograr la desvinculación de Necaxa, pero buscará hacerlo tras la charla que tendrá hoy con los dirigentes mexicanos. Mientras tanto sigue entrenando con el plantel.

En el borrador figura que llegará a préstamo con cargo por los próximos 18 meses. Si bien el ex Boca e Independiente, entre otros equipos, está en México, lo concreto es que busca volar a nuestro país cuanto antes porque sabe perfectamente que lo pidió el Patón Bauza. Por lo tanto, hoy será un nuevo día clave en materia de gestión, ya que podría cerrarse lo de Allione y Riaño.