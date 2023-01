Alejandro Dianda: "vengo a ascender con el charrúa"

En el medio de la inmensa alegría por volver a jugar en la ciudad, Dianda contó las sensaciones tras estampar la firma con el charrúa. “Las sensaciones de volver a Rosario son muy lindas, ya que antes estuve en Argentino y Tiro Federal. Hace mucho tiempo que no estaba cerca en la zona, ya que soy de Coronel Bogado y tengo a toda mi familia allí. La expectativa es muy grande y con mi esposa Tamara estamos felices. Pasaron muchos años luego de andar por el fútbol del interior y ahora volver con 32 años, puedo decir que me siento muy bien, que es mi mejor edad, sumé mucha experiencia, y como siempre lo hice con mucho trabajo de excelencia” sostuvo el oriundo de Coronel Bogado.

Dianda 4.jpg Con el Trinche Carlovich. Alejandro Dianda posó con uno de los ídolos del pueblo charrúa.

Con un perfil bajo, Dianda se refirió a sus expectativas en Tablada. “Vengo en un gran momento en lo futbolístico y muy ilusionado con lograr el ascenso con el charrúa. Lo único que me pasa por mi cabeza es saltar de categoría con Central Córdoba. Y apenas llegué pude hablar con el Chino Vizcarra y me recibió muy bien. El técnico tienen un recorrido tremendo, conoce muy bien la divisional y cuenta con un cuerpo técnico con mucha ilusión de lograr algo importante para el club. Todos estamos muy ilusionados en poder el gran salto de calidad, en el próximo torneo de la Primera C”, que estará comenzando el 27 de enero”.

A la hora de hacer un repaso de su trayectoria, Dianda no se olvida del fútbol de la Rosarina. “Los recuerdos de la Liga Rosarina son los mejores, hay clubes muy competitivos y jugadores muy buenos, he estado en otras provincias y no hay ligas tan fuerte como la Rosarina. Estoy muy pendiente de Unión de Alvarez, unos de los clubes que me vio crecer, donde quedaron muchos amigos y conocidos. Cada vez que puedo me llegó hasta Alvarez a recorrer y visitar amigos”, confió el exarquero del rojinegro de Alvarez.

Dianda 1.jpg De Bogado al país. El arquero Dianda jugó en Unión de Alvarez, Argentino y Tiro Federal.

El flamante arquero de Central Córdoba recordó y no se olvido de su pueblo natal. “A Coronel Bogado lo llevo en el corazón, es un pueblo hermoso, donde tengo a todos mis seres queridos, mis padres, hermanos, parientes y amigos. Cada vez que tenía un receso en el fútbol, con mi señora nos pegamos una vuelta. Ahora que voy a jugar en el charrúa, estaré muy cerca de mis afectos y vendrán al Gabino Sosa para hacerme el aguante. En los 15 años de carrera, nunca me olvidé de donde salí y no perdí las raíces de donde viví toda mi infancia”, cerró Alejandro Dianda, el nuevo guardavalla de matador de Tablada tras la salida de Matías Giroldi, que se fue a Real Pilar.

Jugó en 9 clubes y ahora Central Córdoba

La trayectoria de Alejandro Dianda: Real Arroyo Seco, A. Rafaela, Unión (Alv.), Argentino, Tiro Federal, Unión (Villa Krause), Desamparados, Chaco FEy Argentino (MM).