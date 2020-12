Alan Marinelli otra vez entró en escena en las redes rivales

https://twitter.com/lacapital/status/1344020788060581894 Alan Marinelli de volea puso en ventaja a Rosario Central a los 15 del primer tiempo #RosarioCentral | #CopaDiegoMaradonapic.twitter.com/jGL4U7qbWH — Diario La Capital (@lacapital) December 29, 2020

A esa altura ya no vale la pena preguntarse por qué Marinelli no había tenido lugar antes en el equipo. Porque lo que realmente importa es el aporte que entrega. Es que no sólo es potencia y desequilibrio, también es gol. En apenas tres encuentros se convirtió en el goleador del canalla, junto a Vecchio, con cuatro tantos. A todas luces, la gran aparición del equipo. Ayer no lo pudo disfrutar del todo por ese golpe que le impidió continuar en cancha y por el que habrá que esperar por su evolución.