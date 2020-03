Aguerre voló alto

La figura de Alan Aguerre fue gigante. El arquero tuvo tres intervenciones fundamentales, una de ellas una doble tapada, para evitar que a Newell’s le conviertan, antes de que Luis Leal inaugure el marcador y empiece a torcer la historia a favor de la lepra.

Newell’s fue superado en los primeros instantes. No conseguía la pelota y el local lo hacía retroceder. En esos pasajes adversos, Aguerre sostuvo a la lepra. Su presencia fue determinante

Con reflejos y sentido de ubicación, Aguerre se convirtió en una muralla. Levantó una pared, inexpugnable para Central Córdoba.

Pese a que el campo mojado no era el más propicio para un arquero, Aguerre se mostró seguro en todo momento. No sólo que interceptó los disparos rivales sino que en algunos tiros rasantes, con varios jugadores por delante, no dio rebote.

Antes de que se cumplieran los 5 minutos, el arquero ya se había revolcado. A los 3’ interceptó un cabezazo de Gervasio Núñez sobre su derecha.

No tuvo tiempo para relajarse. Un minuto más tarde, Alzugaray ingresó al área rojinegra por derecha, Aguirre achicó y la pelota le dio en la cara. La jugada siguió y Herrera remató desde corta distancia. En una gran reacción, el golero se arrojó para obstruir el disparo con todo el cuerpo. Alcanzó a taparla y el balón salió por sobre el travesaño.

La estirada de Aguerre sobre la derecha para desviar el cabezazo de Nani en un tiro de esquina, luego de pegar en Fontanini, fue otra de sus enormes intervenciones. Recién en la última jugada, el defensor local pudo superar al golero rojinegro.

Aseguró la zona de copas

La goleada de Talleres en el Palacio Ducó más temprano había dejado a Newell’s afuera de la zona de copas y sólo podía volver a ella si sumaba en Santiago del Estero. Un empate hubiera cumplido tal fin, pero podía haber sido superado hoy. En cambio el triunfo le aseguró el puesto de clasificación a Copa Sudamericana, más allá de que Central o Lanús ganen hoy en el cierre de la fecha apertura de la Copa Superliga. Además, el conjunto de Kudelka quedó a un sólo punto de la Copa Libertadores, ya que quedó con 38 puntos contra los 39 de Vélez, que es el último que ingresa. Aunque si hoy suma Argentinos ante Lanús, Newell’s quedaría a 2 o a 4 unidades, ya que el Bicho tiene el mismo puntaje que el equipo de Liniers, pero peor diferencia de gol.

Fontanini sacó mucho y cumplió

Fabricio Fontanini tuvo la obligación de reemplazar a Cristian Lema, que faltó por una sobrecarga muscular. La ausencia de Lema era una baja importante y de allí que hubiese cierta preocupación. Pero Fontanini cumplió en su tercer partido en la temporada. El marcador central sobresalió en el juego aéreo, fundamentalmente cuando Central Córdoba buscaba con cierta desesperación el descuento en la segunda etapa. Sólido y firme, Fontanini sacó muchas. Incluso cortó varias de abajo. La única en la que desentonó fue en esa jugada en la que perdió a Nani en un tiro de esquina y Aguerre tuvo que intervenir. Fontanini, tal cual sucedió ante Independiente a fin de 2019 cuando también sustituyó a Lema, respondió.