El 9 es la obsesión de Frank Kudelka y la dirigencia apuntó con firmeza a uno que le gusta al entrenador: Cristian Chávez. Pero la negociación no es nada sencilla por una simple razón, la que aparece siempre en cada negociación: el dinero. Si bien el delantero corre desde atrás con el nuevo entrenador de Independiente, Lucas Pusineri, hay una deuda de más de 800.000 dólares del rojo con Aldosivi que dificulta las negociaciones, ya que difícilmente los rojinegros puedan hacerse cargo de ese pago. Por eso la situación está en stand by, ni caído ni avanzado, y para mañana en el inicio de la pretemporada sería complejo que aparezca alguna cara nueva, aunque en el fútbol nunca hay que dar todo por desechado. ¿Quién es alternativa si no es Chávez? Otro apuntado es el Morro García, aunque también las posibilidades serían más difíciles que con el atacante del diablo por el alto valor económico.

El atacante del rojo (32 años) tuvo poco lugar y minutos en el equipo y la dirigencia no pondría mayores obstáculos para cederlo a préstamo, más aún teniendo en cuenta que no figuraría entre las primeras opciones de Pusineri. Encima, Chávez sólo disputo 119 minutos desde que llegó a Avellaneda como refuerzo y no fue titular en ninguno de los partidos que jugó Independiente. Apenas si entró desde el banco de suplentes en ocho ocasiones. Ante esta situación, existe un okey dirigencia para negociarlo.

Pero... En toda tratativa siempre aparece un obstáculo y para que pueda avanzarse y concretarse el arribo al Parque primero los del rojo tienen que solucionar la deuda que mantiene la entidad con Aldosivi de cerca de 870 mil dólares, que corresponde a la última cuota por la compra del pase. Si esta deuda se soluciona entonces quedaría despejada la negociación, aunque habrá que ver cuánto debería desembolsar Newell’s para tenerlo como refuerzo.

Por lo pronto, algunas voces leprosas aseguran que “con el futbolista está todo hablado y acordado en lo que respecta a su contrato”, tal como adelantó Ovación hace algunos días.

Todas las fichas y la energía están puestas en este delantero, más allá de algunas voces disonantes que partieron desde el Parque negando algún contacto. La idea es responder al pedido del técnico con el arribo de un delantero “con gol”, algo que le falta a la lepra. Aunque, también vale resaltar, no tuvo mucho rodaje en el rojo y encima padeció algunas lesiones. De todas formas, es el 9 apuntado.

Por supuesto que siempre tiene que haber otro u otros planes y también figura en la danza de nombres el Morro García, delantero de Godoy Cruz. Una empresa mucho más complicada por la alta cotización, ya que la cláusula que tiene es de más de dos millones de dólares, según indicaron desde Mendoza. Además, días atrás el DT del Tomba, Mario Sciacqua, declaró: “En las charlas que he tenido con Santiago me ha manifestado la comodidad que tiene en el club y quiere mejorar mucho en este semestre. Es un jugador muy importante para el plantel y todos sabemos lo que puede dar”. Por lo tanto, es casi imposible.

En la lista de Kudelka hay otros nombres, pero serían de menor valía ya que están por detrás de Chávez, que aparece como la principal opción.

Por otro lado, hoy el plantel gozará del último día de vacaciones ya que mañana iniciará la pretemporada en Bella Vista.

A Portugal

Mauricio Tevez quedó libre de Newell's y con el pase en su poder se transformó en nuevo jugador de AD Oliveirense, de la tercera división de Portugal.