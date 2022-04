A 16 años del retiro de Zidane: el astro del cabezazo y la expulsión en la final del Mundial

Rememorar los años de gloria frente a la incertidumbre de un futuro en el que su cuerpo ya no rendía no fue una opción, y el futbolista finalmente puso una última fecha para entrar a una cancha con la pelota entre los pies. Uno de los mejores jugadores del mundo, Zidane se retiró del fútbol con una de las peores imágenes: un terrible cabezazo en la definición del Mundial que lo dejó fuera del partido en el momento más decisivo de su selección.

Primeros años en Francia

Nacido en Marsella, Francia, Zinedine vino al mundo un 23 de junio de 1972. Tercer hijo de los cinco que tuvieron sus padres, los argelinos Smaïl y Malika. Sus hermanos son Djamel, Farid, Nourredine y Lila.

Zinedine sintió atracción por los deportes desde muy pequeño. A los seis años se inició en el bádminton y el judo, y aunque practicó ambas disciplinas durante algunos años, el joven descubrió en Marsella lo que le cambiaría la vida: vio personalmente al ex River, Enzo Francescoli, quien en la temporada 1989/90 jugaba en el Olympique de Marsella.

El flechazo con el fútbol fue instantáneo, y cuando tenía 14 años, Zidane se mudó a Cannes para comenzar su carrera en la a Association Sportive de Cannes Football. En esa ciudad, Zinedine convivió con un directivo del club y allí debutó en primera, a sus 17 años, y se mantuvo en el club durante cuatro temporadas.

Su paso por la Juventus y el fichaje del Madrid

En 1996, Zidane pasó a formar parte del plantel de uno de los equipos más grandes de Italia, la Juventus de Turín. El equipo estaba compuesto por grandes nombres del fútbol, lo que llevó a Zidane a integrarse y desarrollar sus habilidades de manera exponencial.

Zinedine Zidane at Juventus was a Midfield Master | Best Dribbling, Goals & Skills!

Con el club italiano, Zinedine tuvo dos importantes temporadas en las que ganaron dos "Scudetto", una Supercopa de Europa, una Supercopa de Italia, una Copa Intercontinental y quedaron dos veces subcampeones de la Champions League. Tras esos años, el rendimiento del club comenzó a decaer y no se destacó en nada. Mientras tanto, en la capital española las miradas estaban puestas en el francés.

Ante la iniciativa del club madrileño, los dirigentes juventinos se mostraron reacios al principio, ya que Zidane también apostaba por su continuidad en el cuadro italiano. Sin embargo, tras negociaciones de casi un año, el 4 de julio de 2001, los directivos de ambos clubes acordaron el traspaso de Zidane al Real Madrid.

La estrella del Real Madrid

Zidane fue parte de una de lo que la prensa denominó fichajes "galácticos", es decir, fue una de las cuatro grandes incorporaciones del club, junto a (Figo, Ronaldo y Beckham).

Zidane jugó para el equipo español durante cinco temporadas, y en ellas consiguió una Liga, dos Supercopas de España, una Champions, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental, además de haber sido reconocido a nivel individual como "FIFA World Player" y "UEFA Club Player of the Year".

Un día como hoy Zidane marcaba este tremendo golazo de volea...

En sus últimas temporadas, tras unos difíciles años en los que el Real Madrid no había conseguido ninguno de sus objetivos, el francés citó a una concurrida conferencia de prensa en la que anunció su retiro posterior al Mundial de Alemania. Zidane aseguró que se marchaba por "cansancio psicológico" y "decepcionado" por los dos últimos años, en los que el Real Madrid no ha cumplido sus altas expectativas.

Zidane Real Madrid.jpg

En su declaración el futbolista dijo lo siguiente: "Se trataba sobre todo de su cuerpo. He llegado a una edad en la que todo se hace más y más difícil. No quiero empezar otra temporada para jugar como en ésta o como en la pasada en la que no se han alcanzado los objetivos que se había planteado el club. Es una decisión reflexionada con madurez. Hace dos años que no hay resultados y eso es importante en un club como el Madrid. Cuando no se alcanzan los objetivos te planteas cosas. No quiero empezar un tercer año sabiendo que no puedo hacerlo mejor que hasta ahora”.

Mundial y cabezazo de despedida

Antes de la disputa del mundial, el 7 de mayo de 2006, Zinedine Zidane jugó su último partido con la camiseta del Real Madrid. Su equipo jugó frente al Villarreal, el partido terminó 3-3 y Zidane marcó el segundo gol para su equipo. Pero el club no dejó pasar en la simpleza su retirada y preparó varios homenajes, como por ejemplo, las camisetas de los jugadores madridistas portaron la leyenda «ZIDANE 2001/2006», bordada bajo el escudo.

Zidane Despedida.jpg

Ahora sí, con la mente puesta en su último objetivo como jugador, Zidane se preparó para la Copa del Mundo. Su seleccionado logró llegar a las instancias finales en las que se disputó contra la selección italiana. Era el 9 de julio de 2006, en el Olympiastadion de Berlín, y los nervios se extendían cada vez más.

A los siete minutos de la primera mitad, el crack francés anotó el 1 a 0 parcial; a los 18, Marco Materazzi puso el 1 a 1 que en definitiva sería el resultado final del encuentro. El partido fue a alargue, los jugadores comenzaron a notar el cansancio físico y mental. Pero el momento más recordado se dio en el minuto 110 de juego. Un tremendo cabezazo de Zidane sobre el pecho de Materazzi sacudió todo el estadio. El italiano quedó echado en el césped mientras Zidane lo miraba y la pelota corría por otra parte de la cancha. El árbitro argentino Elizondo no llegó a ver la acción pero el cuarto juez de línea se lo advirtió claramente: "Hubo un terrible cabezazo del 10 de los blancos al 10 de los azules".

Final Mundial Alemania 2006 | Cabezazo de Zidane a Materazzi | TresCuatroTres

El de los azules no era el 10 pero no importaba, Elizondo hizo lo que tenía que hacer y expulsó con la roja al astro francés que se despedía así de aquellos últimos instantes de juego del mundial y de su vida.

Su continuidad como entrenador

Al momento de su retiro, Zidane aclaró su deseo de continuar ligado al club. Así fue como luego de haber pasado como asesor, en 2013 el francés debutó como segundo entrenador del Real Madrid, y en 2014 como entrenador principal del Real Madrid Castilla, un equipo filial del Real Madrid.

Zidane entrenador.jpg

Se mantuvo en el Castilla hasta la temporada 2015-16. En ese mismo período comenzó su trabajo con el Real Madrid, en donde ejerció hasta la temporada 2020-21.

Mientras Zidane estuvo al frente del equipo madrileño, consiguió un total de 11 títulos, siendo sus mejores temporadas las del 2016-17, 2017-18 y 2019-20

Actualmente, Zidane se prepara para desembarcar en el PSG, precisamente el equipo de Messi, Mbappé y Neymar, y antes de llegar ya se encuentra negociando y asegurando los pases de algunos jugadores del Real Madrid.