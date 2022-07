Módica gritó así sus goles en el clásico

Cómo no gritarlo así, si era el 2-0 que casi aseguraba el triunfo en el clásico. Cómo no gritar así, el 1-0 también fue obra suya. Cómo no festejar así, si la historia va a decir que un domingo 26 de junio Central venció 2-0 a Newell’s de visitante en el torneo Molinas . Y además es el máximo artillero del certamen de primera local con 19 goles en 13 partidos jugados. Sin dudas, Agustín Ignacio Módica se ganó la tapa de Ovación de Acá.

Como todos los futbolistas de la Asociación Rosarina, Módica sueña con llegar a primera división y él lo hace mientras convierte goles en casi todos los partidos, como para que hoy en el mundo canalla todos miren que tienen a un goleador que merece tener una chance, y ni hablar con la llegada de Carlos Tevez como nuevo entrenador de la primera división y a poco del retiro de Marco Ruben. Claro, esto no se trata ni de comparación ni de aseveración que pueda ser figura en el futuro cercano, pero al menos no habría que descartarlo.

Sus inicios fueron en Amistad y Progreso (de barrio Rucci), después pasó por Newell’s (sí, el tradicional rival, al que le marcó los goles en un partido importante, pero nada más que eso), Río Negro (“mi corazón está puesto en este club de mi barrio Belgrano”, confió Agustín, que jugó desde la Pre 10ª a 8ª), Central Córdoba en 6ª división (marcó 30 goles) y este camino le abrió las puertas para llegar a Central con edad de 5ª.

El artillero canalla es hijo de Pablo Módica, ex jugador de gran talento que vistió las camisetas de Central Córdoba, Argentino y el fútbol italiano, lugar donde nació Agustín el 12 de enero de 2003, en la ciudad de Pietra Ligure, provincia de Savona (Italia).

El Flaco Módica llegó a tierra auriazul en la temporada 2021, en medio de la segunda ola de la pandemia de Covid y este año de la mano del entrenador Alberto Valiente se ganó la camiseta 9 de la primera local. “Soy un fanático del fútbol y desde chico soñé con llegar a lo más alto, a jugar en primera división, y estoy dejando todo por tener una chance”.

Para el delantero y capitán de este Rosario Central hoy único puntero del Gobernador Molinas (por la derrota de Social Lux ante Alianza, 0-1), que le sacó 8 puntos de ventaja a la lepra, lo importante es “mantener este nivel de juego en equipo y poder hacer goles en todos los partidos, mientras espero alguna chance en reserva y en primera división, como queremos todos los que defendemos esta camiseta. Trabajo día a día para conseguirlo, jamás bajé los brazos y no voy a parar hasta lograrlo”, sostuvo el italiano de nacimiento y bien argentino de alma.

Con respecto al gran triunfo ante Newell’s, Agustín Módica lo festejó al máximo porque “son los partidos que te marcan en la carrera. Por eso desde el primer minuto salimos a hacer nuestro juego, rápidamente no pusimos en ventaja y por suerte me tocó hacer el gol y tirarles la presión a ellos porque eran locales, porque habían bajado a varios jugadores de reserva y a tres chicos que firmaron planillas en primera división. A nosotros no nos importó, hicimos nuestro juego, y en el complemento otra vez me tocó convertir para asegurarnos la victoria y seguir en la cima del Molinas”.

El domingo se disputará la última fecha de la 1ª rueda, el canalla recibirá a Tiro Suizo y la meta del equipo es igual a la del Flaco: “Dar todo para obtener el campeonato, y vamos por el camino correcto, al que llegamos por la unión del grupo cuando perdimos en la primera fecha ante Morning, cerró el goleador del Molinas, quien marcó 19 goles en 13 partidos porque se perdió uno por expulsión. En las primeras 8 fechas Ovación de Acá lo había destacado por sus 9 goles (a Morning, dos a C. Aguirre, Pablo VI, dos a Adiur, Alianza y dos a Social Lux). Y continuó con gritos ante General Paz, tres a Juan XXIII, Unión de Alvarez, Oriental, dos a C. Córdoba y los dos a Newell’s, todos en partidos consecutivos.

Detrás de Agustín vienen Tomás Martínez, el goleador de Juan XXIII con 12 conquistas, y con 6 aparecen Facundo Armoa (Social Lux), Ezequiel Ochoa (Alianza), Juan Reibel (Adiur) y Juan A. Rodríguez (Unión de Alvarez) con 6.