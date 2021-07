Una final hasta que el cuerpo aguante

No hay nada para reprocharle a Lionel Scaloni en cuanto al diagrama que planificó para jugar ante Colombia. Plantó una zona de volantes acorde para tener compensado al equipo, con Guido Rodríguez para contener, asistido en esa tarea por Lo Celso y De Paul, tarea a la que también sumaba su aporte Nico González desde su la versatilidad. Y el técnico argentino también observó con certeza la necesaria inclusión de Tagliafico por Acuña para condicionar las subidas de Juan Guillermo Cuadrado. Si hasta Messi retrocedió hasta su campo para recuperar una pelota al tocársela desde atrás a Gustavo Cuellar.

Pero en el final del primer tiempo sonaron las alertas cuando los espacios ya no se cubrían en tiempo y forma. Como indican muchos preparadores físicos, con el cansancio las ideas tienen dificultades para plasmarse porque "la cabeza ordena pero el cuerpo no obedece". En el complemento el déficit se hizo más notorio, a tal punto que Colombia equiparó y por momentos superó al seleccionado nacional. El que siguió en partido no sólo por su entrega sino también porque la calidad técnica en esos casos de extrema necesidad se convierte en una herramienta muchas veces determinante, como aquella jugada decisiva de Maradona y Caniggia ante Brasil en el Mundial de Italia 90.

Brasil también afrontó la misma complicación en el complemento con Perú, a tal punto que se desordenó y se mostró vulnerable, tanto que el equipo de Ricardo Gareca estuvo a un tris de alcanzar la igualdad.

Este sábado es la final de la Copa América. Entre dos selecciones que a lo largo del certamen mostraron ser las más competitivas. Y para ambas el factor físico es un aspecto a mensurar en la planificación, porque será un partido en el que el mínimo error irrumpirá como concluyente.