Por qué fracasan los países: la opinión de la Corte argentina

La historia argentina muestra una gran cantidad de promesas sobre el éxito al que se iba a conducir a la nación, que luego terminaron en el desencanto: lo que pudo haber sido y no fue

El Premio Nobel de Economía 2024 ha sido otorgado a Daron Acemoglu y James Robinson, popularmente conocidos por un libro cuyo título en español es “Por qué fracasan los países” (publicado en inglés en 2012). Sin embargo, hay artículos publicados desde mucho tiempo antes (Acemoglu-Robinson; “Origins of dictatorship and democracy”, Cambridge, 2006) y recuerdo haberlos mencionado en algunos debates sobre casos que tuvo que resolver la Corte Suprema y que me parece importante hacer conocer, porque son reglas permanentes.