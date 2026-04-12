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Manteca en el asfalto del mediodía de enero

Las Paso requieren más esfuerzos espirituales que la grave ley laboral

Jorge Asís

Por Jorge Asís

12 de abril 2026 · 06:30hs
Manteca en el asfalto del mediodía de enero

Foto: Prensa Diputados / Archivo.

El Gobierno de Consultores que preside el Tertuliano es un pan de manteca en el asfalto del mediodía de enero. Se disuelve como “el mito de la oposición que no existe”. Delirio conmovedor que sostuvo, hasta aquí, la patología transitoriamente hegemónica del Outsider Recetado.

Fenómeno Solitario que monologa ante la sociedad pasiva, cuestionado por los medios pautados de comunicación. Rehenes inescrupulosos de los perversos ensobrados que insisten con la monetización presidencial de la cripto. Con las coimas adolescentes del 3 por ciento para La Guantanamera, escandalosamente reveladas por la lengua incontinente del funcionario menor. O ahora con el descalabro moral de Manolito Adorni, el Tercer Premier. Aunque la inexistencia de alternativas refleja algo más riesgoso. La falta de información. El vértice Santiaguito, El Neo Giacomini, tendrá que bajar línea más rigurosa hacia los proletarios de la Cooperativa de 25 de Mayo 11.

La Cayetana y El Ángel

Javier Milei cree mantener escriturada la derecha beligerante. Pero en el territorio se mueve Mauricio Macri, el abducido Ángel Exterminador que procura encontrar en el fondo de la olla de PRO algún presidenciable que precisamente no sea, en efecto, Mauricio. También se mueve moderadamente el ala derecha del nacionalismo que contempla sin hidalguía el deslizamiento de la señora Victoria Villarruel, La Cayetana (por Álvarez de Toledo).

Aunque el excompañero de fechorías electorales se haya convertido en el Fenómeno Solitario que ocupa la Presidencia, mientras pretende despojar a La Cayetana el voto seguridad de los nostálgicos del autoritarismo que los transformaron en diputados en las legislativas de 2021.

Desde 2023, separadamente son "el presi y la vice", pero ya como virtuales enemigos que se saludan sin la menor cortesía. Fría realidad, casi ingrata porque el Tertuliano la defraudó. Discrepaban mientras la señora Karina, Protectora Prodigiosa, se fortalecía artificialmente hasta expulsar a La Cayetana del paraíso de la gestión con el propósito ilusoriamente liminar de producir su renuncia, ya que ni la estiman ni la valoran.

Pero aquí se trata del poder y no de nimiedades afectivas. Para soplarle el voto que emana de la seguridad el Tertuliano entonces optó por colocar como ministro de Defensa, justamente, al General Carlos Presti, el militar preferido de La Cayetana, que lo promovió para ser titular del Ejército.

El ministro general Presti hoy asiste ataviado de uniforme militar a las reuniones de gabinete que convoca el Premier Adorni. Otro que persiste fundido en la manteca del asfalto del mediodía de enero.

Estado de asamblea

El extraño peronismo trata de resignificar los 80 años de historia. Otra vez en crisis, presuntamente desaparecido, pero no pasa una semana sin que trascienda una nueva rosca. A medida que la pared de yeso libertario se deteriora y deja en el piso una estela de polvo blanco, la gestión paradisíaca marcha hacia la deriva. Consecuencia de los balazos sucesivos en los pies.

Las juntas de los años pares sirven en el peronismo en estado de asamblea para discutir el liderazgo que canalice el positivismo electoral de los años impares.

Mientras los comunicadores contemporáneos instalan el mito de la insignificancia de la oposición, el peronismo resignificado prepara cuatro candidaturas presidenciales.

Paso sí o Paso no

Con su rostro confiable de Gerente de Banco, el senador Sergio Uñac propone la realización de una gran interna del peronismo para diciembre. Pero antes de considerar la idea movilizadora se debe aclarar que no hará falta organizarla. Porque la batalla del peronismo podrá salir para 2027 a través de las Paso. Compulsa financiada por el Estado que el Tertuliano vino con impaciencia a destruir.

Las Paso son siempre inútiles para los oficialismos porque en general ordenan a los fragmentos caóticos de las oposiciones. Entonces, Milei, según fuentes probablemente inexactas, se dispone a cancelarlas. Aunque le salga más caro en los tranquilizadores “ate-enes” para los gobernadores tiernos que necesitan pagar salarios o sobrevivir.

Pero desde ámbitos vinculados a la superstición del peronismo confirman que para cancelar las Paso es necesaria una ley. Y al pan de manteca en el asfalto del mediodía de enero que se derrite con arrogancia no le dan los números entre la Pajarera de los Diputados. El sustancial combate parlamentario que se viene por las Paso amenaza con ser fatal para el Tertuliano que delira con derecho a la reelección “del mejor gobierno de la historia”. La manteca debe prodigarse en más esfuerzos espiritualmente presupuestarios que durante la ley de gravedad laboral.

Balas en la recámara

Dos presidenciables del peronismo mantienen una actitud frontal. Axel, El Gótico, tiene un gran mérito que es, en simultáneo, su obstáculo principal. Gobierna la Provincia del Pecado. Otro lanzado es Uñac. El Gerente de Banco de San Juan participa de las reservas almacenadas del “peronismo del interior” que produjo los fenómenos antagónicos que sacudieron el movimiento. Carlos Menem, El Emir, y Néstor Kirchner, El Furia.

Mientras tanto, Gerardo Zamora, el Ambidiestro, ante la ansiedad protagónica de los santiagueños, dilata la decisión clarificadora. Es actualmente senador, en materia de manejo de poder superó ampliamente a Carlos Juárez, El Clásico.

Cuarto plato del menú, nunca debe descartarse a Sergio, El Profesional. Desde el axelismo futurista insisten sigilosamente en proponerlo como próximo gobernador. Es políticamente más ambicioso que Julio Alak, El Paisano. O Federico Otermín, El Jésico 2, o la señora Mayra Mendoza, la Flor Robada, impulsados ambos por La (Agencia de Colocaciones) Cámpora. “A no olvidarse nunca de Kato”. Nunca. Por Gabriel Katopodis, El Kato.

Pero el Profesional maneja el suspenso con la templanza digna de Alfred Hitchcock. Le queda la penúltima bala en la recámara. Sabe que debe, en efecto, aprovecharla.

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